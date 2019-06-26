【逃犯條例】警方撤伊院仁濟站崗　前線醫生：「發爛渣」做法幼稚

由反逃犯條例修訂引發的病人資料洩密風波未止，輿論質疑警方侵犯私隱、阻礙醫療工作，更演成醫界與警界之間的爭拗。被指有前線醫護向警員洩露示威傷者資料的伊利沙伯醫院、以及有傷者求醫時被警方拘捕的仁濟醫院，院內警崗今日（26日）皆無警員駐守，警方稱屬「臨時安排」。 醫生組織「杏林覺醒」成員黃任匡醫生直斥警方做法幼稚、不成熟，警隊面對外界的批評毫無反省，反而「發爛渣」停工，他認為警崗關閉對醫院運作影響不大，但社會反應則很大，形容警方的做法是「向所有香港人挑釁」。 至於警員佐級協會今早發聲明促82名聯署的醫護、法律界選委向警員道歉，黃任匡指該聲明「低質、錯漏百出」，大部份聯署人認為毋須回應該聲明。

對於兩家公立醫院的警崗突撤走駐守警員，警方稱不派員駐守警崗是「臨時措施」，原在伊利沙伯醫院及仁濟醫院警崗駐守的警務人員，會調派至醫院周邊範圍作巡邏。

前線醫生：警方做法與全港市民對立

黃任匡接受《香港01》訪問時認為，警方遭外界質疑其違反專業操守時毫無反省，反以「發爛渣」的方式應對，直指警方做法屬幼稚及不成熟，亦有損專業。他透露，警崗內警員的工作主要是協助其他外勤警員，例如看管到院的疑犯、處理驗傷紙等紀錄，與臨床醫療工作無關，大部份醫護對警崗服務暫停的反應是：「係咩？哦」。

他續稱，警方做法並非單單與醫護人員對立，而是對全香港市民的挑釁，亦是挑戰「每個有份出糧畀佢哋嘅老闆」。

有82名特首選委早前聯署，促警方勿阻礙救護工作及尊重病人私隱。（資料圖片／盧翊銘攝）

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斥員佐級協會聲明漠視事實 低質且錯漏百出

至於香港警察隊員佐級協會發出的聲明，要求周日（23日）聯署的82名醫護及法律界選委向警員道歉，直指「罪犯」不應以私隱為由拒向警方提供資料，重申警方是依法辦事。

黃任匡稱，該份聲明「小學雞、低質、錯漏百出」，以「罪犯」一詞為例，黃強調普通法之下，所有嫌犯是假定無罪，任何人在法院判刑前皆非「罪犯」。而且該聲明指「防止及偵察罪案」的目的可獲私隱條例豁免，惟黃任匡解釋，可豁免不等同警方可任意取用資料，而若病人不同意提交資料，亦有權要求警方出示法令，他直指員佐級協會的說法漠視事實，有誤導成分，變成「警權無限大」。他指大部份參與聯署的選委、特別是法律界選委，均認為毋須再回應該聲明。

醫管局高層先後兩次就洩密事件作回應。（資料圖片／盧翊銘攝）

醫管局發內部電郵 「紅色大字」教醫護保障病人私隱

另一方面，醫管局在近日病人資料洩密事件上首當其衝，黃任匡透露，近日醫管局向員工發內部電郵，以問與答形式講述保障病人資料指引，部份指引包括，若有警員口頭詢問病人資料，醫護應要求警員提供書面要求、並告知上司；其中一題是：「若遇到懷疑犯罪的人士，作為醫護知情不報是否違法？」黃任匡引述指，醫管局提供的答案兩個紅色大字：「不會」。

黃認為醫管局的做法值得鼓勵，但仍未能完全為前線釋疑，他促請醫管局應更有力地抗衡來自外界的不負責任言論。

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