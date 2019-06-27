【逃犯條例】林鄭月娥見四警隊職方代表　斥有示威者刻意挑釁警方

《逃犯條例》修訂風波未有平息跡象，灣仔警察總部昨晚至今日（27日）凌晨第二度被示威者包圍。行政長官辦公室今日傍晚發稿，自6月18日向市民道歉後一直未有公開露面的行政長官林鄭月娥，今日在禮賓府與四個警察評議會職方協會代表見面。 林鄭月娥席間表示，近日的社會爭議令警隊甚至他們的家人備受壓力，更有小部分市民刻意挑釁警方，情況不能接受。

林鄭月娥（右五）今日（27日）在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席會面，保安局局長李家超（右四）及警務處處長盧偉聰（左五）也有出席。（政府新聞處）

《香港01》今早引述消息指，特首林鄭月娥今日下午將約見香港警察隊員佐級協會主席林志偉等職方代表。

從官方發放的相片可見，近十日未露面的林鄭月娥、保安局局長李家超和警務處處長盧偉聰，今日在禮賓府與四個警察評議會職方協會的主席及副主席見面。出席的警察評議會職方協會包括：警司協會、香港警務督察協會、海外督察協會及香港警察隊員佐級協會。

林鄭月娥指，衷心感謝警隊因修例事件而引起的紛爭和衝突中緊守崗位、盡忠職守，竭力平衡市民表達意見的自由和社會秩序，維持香港治安。新聞稿引述林鄭月娥指，她明白近日的社會爭議令警隊甚至他們的家人備受壓力，更有小部分市民刻意挑釁警方，情況不能接受。

特首林鄭月娥自本月18日向市民道歉後，近十日一直沒有露面。（資料圖片）

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林鄭月娥表揚警隊在現時的困難時刻，仍然一如既往保持高度專業和克制，不偏不倚對違法行為採取執法行動，繼續為市民服務；她本人及管治團隊會繼續全力支持警隊。

林鄭月娥過去幾日在禮賓府會見多個教育界、宗教界、高級公務員及其他不同界别人士，就目前社會情況交換意見。她亦會見多個外國領事和代表，向他們解釋目前的情況。