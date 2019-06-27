【逃犯條例】監警會委員傾向設特別委員會查衝突　料短期內公布

就本月12日金鐘一帶的反修訂《逃犯條例》大型警民衝突，警方遭質疑過分使用武力。消息指，監警會大部分委員支持主動檢視有關衝突整體情況，料短時間內會組成特別委員會搜集各方資料，但有關落實細節仍待開會討論，七一前未必能召開。

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消息指，監警會料短期內會公布組成特別委員會調查反修例引發的警民衝突。（資料圖片）

保安局局長李家超與警務處處長盧偉聰，今日（27日）在警察總部見記者時貫徹連日來立場，指現時投訴警察的機制行之有效，市民可向投訴警察科投訴。

主席及大部分委員都支持

消息指，監警會料短期內會公布組成特別委員會調查反修例引發的警民衝突，主席梁定邦立場正面，大部分委員都支持引用條文履行主動調查權。但有關特別委員會的組成細節仍待商討，七一前未必能召開。

監警會過去曾履行該會條例第8(1)(c)條的職能，向警方提出改善建議，包括2009年觀塘繞道的「人肉路障」事件、2011年時任國務院副總理李克強訪港的保安安排。

▼6.12金鐘衝突．下午▼

+ 12 + 11 + 10

6月12日金鐘爆發警員與示威者衝突，警方指出，立法會示威區有人以磚頭、鐵枝、鐵馬等衝擊警方，導致警方要驅散人群和平息「暴亂」。警隊當日發放超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈驅散示威者，有約80名示威者及20名警察受傷，被質疑使用過分武力清場。有訴求指政府應成立獨立調查委員會徹查。