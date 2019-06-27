三棟屋博物館展現逾百件工藝作品　承傳非物質遺產

賽馬會「傳．創」非遺計劃在荃灣三棟屋博物館舉行畢業展覽，展出逾百件作品，讓大眾從學生的作品中更深了解本地非遺的價值，紮作、剪紙技藝及長衫製作為三大重點項目。 場內亦設有短片介紹室及剪紙作品展覽室，讓參加者重新認識傳統藝術及提高香港本土身份。

傳統搭棚巨型裝置為展品之一。（大會提供圖片）

展覽於今日（27日）起至7月7日、每日早上10時至晚上6時（星期二除外）在荃灣三棟屋博物館舉行，免費入場。

展現逾百件作品，鼓勵初中學生及普羅大眾接觸香港非物質遺產，學習有關知識及技藝，以及了解以當代藝術活化其工作。

今日展覽首日，逾50名學生穿上自製的長衫化身模特兒，穿梭於巨型搭棚舞台當中，親身演繹作品。

全手工製作的紥作展品，展現了學生的個人風格。（胡綽琳攝）

展覽邀請了傳統搭棚師傅陳煜光及其團隊以巨型搭棚裝置為軸心。作品以3個「三」為設計概念，第一、三棟屋博物館；第二、三方的合作（嶺南大學、香港藝術學院及香港賽馬會慈善信托基金）；第三、三項非遺項目（紥作、剪紙技藝及長衫製作），搭棚舞台設計成為本次活動的焦點。

學生的剪紙技藝作品。（胡綽琳攝）

本次畢業展覽有三項重點非遺項目，包括紮作、剪紙技藝及長衫製作，讓大眾從學生的作品中更深了解本地非遺的價值。現場有兩個展館包括短片介紹室及剪紙作品展覽室。作品均是學生以創新技藝設計出來。