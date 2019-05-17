大英博物館文物展搶先睇　葛飾北齋《神奈川沖浪裏》版畫首來港

古埃及木乃伊棺槨、烏爾軍旗、希伯來星盤及葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》版畫等，來自不同時代和地域的藏品，認識200萬年來人類世界的生活和經歷，觀察一段段濃縮的世界歷史。 香港文化博物館將由明日（18日）起至9月9日，舉辦「香港賽馬會呈獻系列：百物看世界 ─ ─ 大英博物館藏品展」，展覽共展出一百件大英博物館精選的文物藏品，展示200萬年來世界文化的精粹，當中《神奈川沖浪裏》版畫是首次來港展出。市民只需10元便可觀賞整個展覽，部分合資格人士更可以優惠價5元入場，博物館通行證持有人則可免費入場。

源自印尼爪哇島的婆羅浮屠佛陀頭像，是來自世上其中個最宏偉的佛教遺跡婆羅浮屠。婆羅浮屠是一座巨型的石構金字塔形階梯式建築，有着浮雕與佛陀雕塑裝飾。雖然這個宏偉的建築物的主題是佛陀的出家與開悟，諷刺的是建築婆羅浮屠所費不菲更甚的是佛陀説諸行無常，但婆羅浮屠卻永垂千古。（羅君豪攝）

+ 4 + 3 + 2

由古埃及尼斯柏能納的外棺、奧杜韋手斧、烏爾軍旗、阿拉伯銅手，到希伯來星盤，展品歷史橫跨140萬年前至現今的19世紀。香港歷史博物館館長（藝術）楊麗中表示，部分展品是首次加入大英博物館的百物看世界展覽中，十分難得，尤其是烏爾軍旗、葛飾北齋的《神奈川沖浪裏》版畫和基來馬鞍，今次特別集中在不同背景及時期，由人類創造的物品上。

展覽內容包括古今中外的歷史、文化和藝術，在展覽初段，有為香港人熟悉、來自日本浮世繪版畫家葛飾北齋最著名的傑作《神奈川沖浪裏》，畫作呈現出北齋對當時歐洲的透視法有所鑽研，前景的波濤看似將要吞噬水平線上的富士山。

香港文化博物館將於5月18日至9月9日期間舉辦「香港賽馬會呈獻系列：百物看世界 ─ 大英博物館藏品展」，展覽共展出一百件大英博物館精選的文物藏品。（羅君豪攝）

埃及木乃伊外棺寫有「天堂之門的開啟者」

來自中世紀西班牙的希伯來星盤，亦是其中一件重點展品，是一個可以用於航海、天文學、占星學及報時的儀器。大英博物館策展人貝琳達．克里勒指，星盤上的西班牙及阿拉伯用字都以希伯來文寫上，顯示物主可能是一位猶太學者。

展覽終幕的最後展品，亦是最受注目的其中一件展品—源自古埃及，約公元前800年的尼斯柏能納的外棺。克里勒指，外棺上刻有象形文字「天堂之門的開啟者」，代表棺木的主人是屬於一位名叫尼斯柏能納的祭司，棺槨上塗上紅色，或許為要表現他的身份與太陽神有關。她續指，棺槨內部亦畫有一埃及女神的畫像，為天空女神努特，是為亡者賜予新生及保護的女神。

源自墨西哥約1400年至1521年的阿茲特克精靈像，名為「切華提奧迪」像，刻畫的是一個因難産喪命的女性怨靈。在產子時喪命的阿茲特克女性會被視為戰士，與戰死沙場的男人以同一方式祭祀。這些邪靈被認為會在十字路口作祟所以像這樣的雕像原本可能是放置在路旁。（羅君豪攝）

+ 16 + 15 + 14

光纖展品提及已故光纖之父高錕

除了100件由大英博物館展出的藏品外，在展覽開首亦展出一塊以光纖為主題，並由光纖製成的展品，展品上寫上「今天的世界」，代表現今訊息爆炸的光纖網絡年代。展品介紹中亦有提及光纖之父高錕，他於1966年發表的部分理論，包括成就光纖通訊的可能。

為配合展覽，香港文化博物館推出一系列教育節目，包括專題講座、展覽導賞、學生和兒童節目、青少年及長者工作坊、社會共融活動、長幼跨代節目等，引起大眾對歷史、文化及藝術的興趣。文化博物館今次亦在特設的教育展廳內，加入一個以香港百組舊物為題的展示，以及各種教育活動。