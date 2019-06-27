【逃犯條例】攝影師採訪被粗暴阻撓　無綫新聞部發聲明：極度遺憾

反修訂《逃犯條例》爭議持續，連日來的遊行示威，更爆發警民衝突，有傳媒採訪期間多次受部分人士阻擾。今早（27日）有網民號召到中環律政中心示威期間，無綫新聞攝影師下午在採訪時，被大批示威者包圍、驅趕及辱罵，甚至用電筒近距離照射面部和眼鏡。無綫電視新聞部傍晚發表聲明，稱對於記者在示威活動時受阻擾，表示極度遺憾，呼籲勿阻擾前線記者正當採訪。 而自稱曾以電筒照射無綫攝影師眼睛的男子，較早前在場向該攝影師鞠躬致歉。

無綫電視新聞部今（27日）發表聲明，對攝影記者在採訪示威活動時受部分人阻撓，表示極度遺憾。（鄭子峰攝）

記協：嚴重干預新聞自由

無綫電視新聞部今（27日）發表聲明，指該台攝影師今日在律政中心外採訪時，被人用電筒近距離照射眼晴，被阻撓拍攝，有部分人出言辱罵，新聞部對近期這些阻撓正當採訪的行為，表示極度遺憾，呼籲勿阻礙前線記者正當採訪。

香港記者協會今日發表聲明，指無綫新聞攝影師在採訪律政中心外活動時，被大批人士包圍、驅趕，更被人推撞辱罵，甚至用電筒近距離照射面部和眼睛。而同類事件在近日的公眾活動中多次發生，且有愈演愈烈之勢，其他在場記者亦多次反映拍攝受阻，記協譴責這類行為嚴重干預新聞自由。協會又促請市民理性表達意見之餘，不應阻礙傳媒採訪，並尊重新聞工作者採訪權。

無綫電視新聞部發表聲明，對記者採訪示威活動時受部分人阻撓，表示極度遺憾。（鄭子峰攝）

攝記協：阻礙方式愈來愈激烈

香港攝影記者協會亦發表聲明，譴責任何阻礙新聞自由的行為。攝記協指，近期多項大型示威活動中，前線攝影記者或記者多次受到刻意阻礙，部分示威人士將對個別媒體不滿情緒，以粗暴手法襲擊前線攝影師，相關阻礙方式更有愈來愈激烈的趨勢，此舉嚴重干預新聞自由，削弱公眾知情權。攝記會促請市民，如對個別新聞機構不滿，應以和平及不阻礙採訪的方法表達，亦可直接向有關新聞機構、或通訊事務管理局投訴，避免將不滿情緒渲洩在前線攝影記者及記者上，影響及阻礙記者正常採訪。