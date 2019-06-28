警長涉非禮舊同學案　事主男友事前聞「一夜情人」之約　以為講笑

離婚警長涉在已婚宿舍內非禮舊同學案續審，女事主男友今早（28日）出庭作供，他稱女事主在與被告見面前，曾對他提及被告有稱邀請事主做「一夜情人」，男友稱因事主平日「幾玩得」，加上被告是警察，以為被告在說笑，故沒有反對二人見面。裁判官裁定被告表證成立，被告最後決定不作自辯，案件押後至7月9日裁決。

女事主作供指被告黃家傑聲稱為她摸摩時曾乘機摸她的胸。（呂樂謙攝）

被告黃家傑，43歲，任職水警警署警長，被控一項猥褻侵犯罪和一項遊蕩罪。

認為被告不會對事主有所企圖

女事主X 的男友劉先生供稱，他與女事主相識於2015年，2016年發展為情侶。案發之前，X曾告知他被告約她食晚飯，又提及被告說邀請她做「一夜情人」。劉先生稱，X 一向是位「幾玩得」嘅人，加上他知道被告任職警察，與X相識多年，故當時僅以為被告在說笑，不會對X有所企圖，故沒有反對X 赴約。

劉叫事主不要衝動報案

直至案發當晚凌晨，劉接到X 來電，指她被被告侵犯；劉稱，當時曾叫她冷靜一點，首先了解清楚是否有誤會，不要一時衝動報案而破壞被告與X 多年的友誼，但X 最終仍決定報案。

被告被裁定表證成立

劉接受辯方盤問時，劉就透露當晚他在圖書館工作，X 也知曉他的日程，平常X不會在他工作時騷擾他，若有緊急情況，X 可以立即致電他。劉解釋拖延20天才報警是因為希望聽取另外一位任職警察的同學的意見才作決定。

裁判官考慮所有證據後，裁定本案表證成立，被告原想作自辯，但午飯後改變主意，裁判官最後決定在7月9日裁決。

案件編號：ESCC 330/2019