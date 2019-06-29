【逃犯條例】警被指帶頭衝擊　警察公共關係科：造謠容易、闢謠難

警察總部一星期兩次遭示威者包圍，警民關係緊張。警察公共關係科總警司謝振中今日（29日）表示，過去兩三星期發生的事件為警方帶來新的挑戰，但相信可以「捱得過去」。他強調，警方過去兩三星期所出的澄清已較過去兩年的總和多，包括有警員被指扮示威者帶頭衝擊，「唔知做謠人嘅居心係邊」，形容「做謠容易、闢謠難！」 警察隊員佐級協會主席林志偉，及以警司協會主席陳民德亦認為，市民不應該憑單一畫面作定論，「暴徒衝擊我哋嘅畫面，點解又睇唔到呢？」批評對警方並不公平。

謝振中坦言謠言為警方帶來新的挑戰。（資料圖片/盧翊銘攝）

警察總部一星期兩次遭示威者包圍，另警方由6月26日起，將不會安排警員在伊利沙伯醫院和仁濟醫院警崗駐守，反映警民、警護關係緊張。

警察公共關係科總警司謝振中今日（29日）出席商台《政經星期六》節目時稱，警崗服務並非從兩間醫院撤走，強調只是用「另一形式」去服務市民，也重申他們並非「鬥氣」，僅希望警方及醫護間可以保持以禮相待的關係。

謝振中坦言，雙方的關係不會因昨日警方與醫管局高層所開的會議而有即時改善，但相信現時做法不會加深醫護及警方的誤會。

對於盛傳警方搜查大學宿舍、在機場等候示威者回國、上救護車拉走示威者，甚至有上班的警員是帶頭挑釁示威者等，謝振中認為全部是無證據指控的謠言。

過去兩三周警方澄清次數多過過去兩年總和

他表示，警察公共關係科過去兩三星期的澄清較過去兩年的總和還要多，當中又以與醫院有關的佔最多，「唔知做謠人嘅居心係邊，破壞我哋多年同醫護嘅關係。」他怒斥：「呢啲嘢全部都係假，造謠容易、闢謠難！」有關的謠言只會加深社會分化，撕裂社會。

被問到警方在清場時是否使用過度武力？甚至連記者也被驅趕？警察隊員佐級協會主席林志偉認為，近日發生的混亂場面，單以一張相片或片段難下判斷，「同事唔會用刻意武力，平時與記者協會保持良好關係。」他又強調，警員在高壓及惡劣環境下，維持香港法治是他們的天職。

警司協會主席陳民德則質疑：「暴徒衝擊我哋嘅畫面，點解又睇唔到呢？呢點大家要深思下！」「暴徒衝擊我哋嘅防線，記者係好危險！」他強調，記者採訪亦應該保護自己的人生安全，又認為警察投訴科及監警會的制度恆之有效，不覺得要成立獨立調查委員會。

屬政治事件 不應成立獨立調查委員會查警

林志偉也同意，指成立獨立調查委會肯定會打擊警方士氣，重申今次事件的源頭是政治事件，「我哋就呢件事件，對香港法治做工作，唔應該就政治議題嚟查我哋！」

謝振中則在節目中再次向傳媒致歉，惟他多次表明傳媒採訪不能夠影響警方的工作。