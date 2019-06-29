【逃犯條例】紐約中央車站快閃集會　高舉G20撐港報紙5分鐘

抗議《逃犯條例》修訂的「反送中」運動發展成跨地域示威行動，繼昨日（28日）有港人藉20國集團峰會（G20）舉行，在日本大阪參與示威外，美國東岸時間6月28日晚間7點45分，亦有逾百人在紐約中央車站進行快閃5分鐘集會。集會人士手持印有黑底白字「STAND WITH HONG KONG AT G20」廣告的紐約時報默站。

行動中亦有身穿黃色雨衣人士出席，向早前喪生的「反送中」運動示威者致敬。（Freedom Hong Kong FB圖片）

G20期間民間發動在各國報章刊登促請支持香港「反送中」運動的廣告。

紐約團體「NY4HK(New Yorkers Supporting Hong Kong)」則發起在美港人及支持者於紐約中央車站快閃集會。集會人士身穿黑衣，手持印有「STAND WITH HONG KONG AT G20」廣告版面的報紙，面向同一方向默站5分鐘。

主辦團體表示，行動目的是「為了最大限度地發揮我們的影響力，我們的聲音可以在紐約市響亮而清晰地聽到」。行動者隨身攜帶兩份紐約時報，「一份給自己，一份派出去」。

此外，行動中亦有身穿黃色雨衣人士出席，向早前喪生的「反送中」運動示威者致敬。

而發起全球各地關注香港議題的Freedom Hong Kong就在facebook專頁邀請支持者以各種方式宣傳有關報章廣告，例如把報章帶到公司或學校傳閱、拍照後於社交媒體發佈並附上hashtag #FreedomHK，甚至參考紐約的快閃行動，以不同方法引起關注。