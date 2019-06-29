【逃犯條例】學者倡成立調查委員會修補撕裂　惟取決於為政者胸襟

政府雖然宣布暫緩修訂《逃犯條例》，惟風波仍未能平息，民間多次發起「野貓式」包圍行動。浸大政治及國際關係學系助理教授鄭煒在港台節目《香港家書》表示，是次反修例的示威活動摒棄以往「大台」模式，改以社交網絡溝通策略，令政府進退失據。同時，大部分集會所呈現的克制，更成功嬴得國際媒體及社會同情。 他認為，倘政府主動成立獨立調查委員會，委任具公信力法官、律師及學者主持及釐清事實，將能真正修補撕裂。而香港最後的結果如何，便取決於為政者的胸襟及願景。

鄭煒表示，倘政府能主動成立調查委員會，並委任有公信力的法官、律師及學者主持並查明真相，將能修補社會撕裂。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄭煒在《香港家書》表示，自2003年七一遊行後，開啟了香港人的一段「悠長假期」，即官民主動掌握政治和解的空間，各自緊守崗位，令香港的優勢及特色盡量發揮及呈現。惟2014年的雨傘運動後，政府不僅未有修補社會撕裂，反而有權用盡，雖約束了反對派行為，但不得民心。而香港作為國際城市的核心價值被削弱，政治靈活性亦每況愈下。

形容政府陷進退失據

到本月，香港再次遇上香港社會的轉捩點。是次反修例的多次活動沒有大台，突顯了社交媒體及討論區的作用，同時令百萬人的遊行及野貓式的佔領「互補不足、錯落有序」，亦令大部分的集會呈現一種集體克制。鄭指，此舉不僅修補「和理非」及「勇武派」的對立，對衝擊接受程度提高，使運動呈現更多不確定性，亦令政府進退失據，成功嬴得國際媒體及社會的同情，令香港故事變成國際議題。

是次反修例的多次示威及遊行，均摒棄了以往沿用「大台」的動員模式，改以社交網絡商討策略，令政府進退失據。（資料圖片／梁鵬威攝）

而示威者近日的訴求開始聚焦成立「獨立調查委員會」，他認為政府倘能回應訴求，並主動委任具公信力的法官、律師及學者主持，確立調查方向及釐清事實，便能透過完善制度真正修補撕裂。至於這波運動之後，香港會是回歸平靜抑或是跌入不斷抗爭及打壓的循環，則要取決為政者的胸襟及願景。