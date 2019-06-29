【逃犯條例】警方提前部署　會展半島即時封路至七一升旗禮結束

《逃犯條例》引來連續警民衝突，警方針對七一回歸日的佈防亦相對較嚴密。警方今日（29日）下午舉行記者會，宣布整個「會展半島」，包括博覽道東、博覽道中和博覽道已即時封閉至7.1（下周一）升旗禮結束，實際解封時間需視乎警方何時清理現場設置，預計7.1當日日間仍會封路。

七一升旗禮將會封閉的路段。（鄧穎琳攝）

港島總區交通部警司李文耀表示，為配合升旗禮安排，會展半島及灣仔北一帶道路今日已經封閉。封閉路段包括整個會展半島，博覽道、博覽道中、博覽道東、中環及灣仔繞道（東行）通往灣仔北出口及介乎博覽道中與會議道之間的一段菲林明道。此外，介乎龍合街與博覽道東之間的一段龍和道和中環及灣仔繞道（西行）通往龍和道的支路亦會封閉。有關封路安排原則上升旗禮結束，但料7.1日間大部分時間維持，清理完現場為止。

港島總區交通部警司李文耀表示，會展半島一帶將封閉至升旗禮結束。（余俊亮攝）

暫只開放西行車路予七一遊行市民

升旗禮過後，民陣於當日下午發起遊行，遊行隊伍將於下午3時由維多利亞公園出發，經高士威道（西行）、伊榮街（西行）、邊寧頓街（北行）、怡和街（西行）、軒尼詩道（西行）、金鐘道（西行）、橫過金鐘道、樂禮街、夏慤道（西行）、夏慤道（東行）及添美道（北行），並以政府總部為終點。

中區警區副指揮官辛子健解釋，按過往經驗，可以只用西行線完成遊行，警方到時會視乎實際情況，如有需要，會開放更多行車線。

七一遊行參加者先於維園草地集合，再沿西行車路往政府總部。（鄧穎琳攝）

92條巴士線臨時改道

針對七一封路，運輸署表示，有92條巴士線及14條專線小巴路線需要臨時改道行走，以及一條專線小巴路線及一條巴士路線需要暫停服務。此外，介乎糖水道至雪廠街的電車服務將暫停。



運輸署預計港島北一帶，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中區及東區走廊附近，以及香港仔隧道和海底隧道的交通會顯著擠塞。運輸署呼籲市民應盡量使用公共交通工具，尤其鐵路服務，如非必要，應避免駕車前往受影響或擠塞的地區。