【逃犯條例】商七一遊行安排　民陣引述警方：倘人多加開行車線

民陣今天（26日）下午於北角警署與警方商討有關七一遊行的安排。民陣指，由於香港各界慶典委員會（慶委會）於當日租借維園硬地足球場作活動用途，擔心雙方政治立場的差異觸發衝突，民陣建議參加者經銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地。在開路的安排上，民陣稱警方承諾會作彈性處理，倘若遊行人士多時，警方會加開行車線。

民陣呼籲參加者經銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地。（曾凱欣攝）

民陣召集人岑子杰稱，民陣早於一年前向警方申請今年七一遊行的不反對通知書及向維園租用硬地足球場作起步，惟硬地足球場今年再度批予慶委會舉行活動。民陣指，由於與慶委會的政治立場有明顯差距，對主辦單位及警方造成困擾，亦對人潮分流安排造成困難，故在過去一星期已不斷追問警方有關兩個活動協調上的安排，但警方未有回覆。

民陣今日與警方商討後稱，警方願意於開路安排上保持彈性，若參與遊行的人數多，將會開放更多行車線予遊行人士使用，但暫時遊行當日只會開放西行路線及兩條電車路。民陣呼籲參加者經銅鑼灣記利佐治街，以及天后興發街北路進入維園草地，亦建議警方勸籲慶委會，呼籲參加者經銅鑼灣糖街進入維園，未知慶委會會否配合。但他提到若警方願意召開會議，讓民陣、警方、慶委會三方會面商討當日遊行安排，民陣願意參與。

在6月9日及6月16日大遊行當日，港鐵均出現「飛站」的情況，岑子杰稱，民陣於會上建議警方及港鐵方面做好協調，期望港鐵屆時會通知警方及主辦單位有關飛站的安排。

遊行將以「撤回惡法 林鄭下台」為主題，於下午兩時半於維園中央草坪集合，遊行隊伍於下午三時出發，遊行至政府總部。