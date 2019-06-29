【逃犯條例】會展明起關閉　寵物展家居博覽提早今晚9時結束

《逃犯條例》修訂先後觸發多場遊行示威以及包圍行動，且風波至今未平。有網民近日更號召下周一（7月1日），即香港回歸22周年「塞爆金紫荊廣場」，企圖阻礙七一升旗禮。政府早前宣布，不會安排學生及制服團體出席，而灣仔會議展覽中心亦因而受影響。 正進行寵物展及家居博覽的主辦展單位今日（29日）下午表示，因應政府要求及基於保安理由，明日（30日）起會展場地將封閉，故兩場展覽須提早在今晚9時結束，料會損失明日四成客源。

主辦單位表示，因應政府要求及基於保安理由，會展將於明日（30日）封閉。（資料圖片）

周日人流佔四成 主辦當局無奈

為期三天的「香港家居博覽」及「優質寵物用品展2019」，原訂由6月28日至30日舉行，惟鑑於下周一（7月1日）或有大規模示威遊行，主辦單位發言人黃大鈞表示，因應政府部門要求以及基於保安理由，灣仔會議展覽中心將於明日星期日（30日）封閉，故兩個展覽須提前在今晚9時結束。

黃大鈞指出，上述兩個展覽不設預售門票服務，故不涉及退票安排。惟他表示，主辦單位對此決定感到無奈，因周日人流最多，人流佔三日展期逾4成。同時又解釋，大多市民前往家居展，均會先在首兩日了解情況，再於展期最後一天下決定，相信參展商會有很大損失。至於展覽提早結束或需賠償方面，黃大鈞表示將在稍後與會展及參展商洽談。

主辦單位發言人黃大鈞表示，對於會展明日封閉決定感無奈，認為參展商損失很大。（黃大鈞Facebook）

「優質寵物用品展2019」原訂由6月28日起舉行至明日（30日）結束，惟主辦大位表示因應政府要求，須在今晚9時提前結束。（優質寵物用品展2019 Facebook）