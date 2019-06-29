【逃犯條例】民陣籲七一遊行人士與慶回歸者分開入口　避免衝突

民陣今日（29日）公佈七一遊行安排，遊行主題為「撤回惡法、林鄭下台」，將於當日下午三時會在維園中央草坪起步。 民陣召集人岑子杰呼籲市民站出來，穿上黑衣或白衣參加遊行，繼續爭取撤回方案、特首下台、成立獨立調查會調查 6.12 警方鎮壓及停止檢控示威者。 岑稱，難以估計參與遊行人數，但相信不會比前兩次反對修訂逃犯條例的人數少，並呼籲遊行人士與參與慶委會活動者，以不同路線進入維園，避免有衝突發生，又說民陣並無安排遊行及集會後的後續行動。

岑子杰稱不會估計七一當日參與人數，但指周三參與晚會的市民坐滿了愛丁堡廣場，證明市民不接受政府日前的回應。（劉錦華攝）

香港各界慶典委員會當日亦在維園舉辦活動，岑子杰表示，當日遊行隊伍會在維多利亞公園中央草坪集合並在下午3時起步，建議參加者可以由記利佐治街進入維園噴水池，再沿北路進入中央草坪。行動不便者如殘疾人士或推嬰兒車的家長，可在維園噴水池樓梯底集合，糾察會待警方封路後，帶他們到高士威道隨大隊一同出發遊行。至於打算中途插隊的市民，可以待民陣頭車經過後，在波斯富街加入。

岑批評慶委會在維園舉辦展覽的決定，指鄭耀棠可以選擇會展、西九文化區等場所，而維園是舉辦大型遊行的唯一出發點，因為紀利佐治街等起步點不夠空間容納參與市民，批評建制派慶委會此舉是想阻礙遊行進度，令參與者感到辛苦，可能會造成衝突。

若人數眾多 警方逐步加開行車線

岑子杰表示，警方願意沿用6.9及6.16遊行的開路安排，只要遊行人數足夠就會開放更多行車線。而警方亦會與民陣糾察「配對」，盡快開路疏導人流。

對於在6.9大遊行及6.26愛丁堡廣場集會後，都有示威者在民陣活動之後自發組織升級行動。岑子杰表示，七一遊行的不反對通知書會於當晚11時59分完結，而他相信民陣舉辦的活動不會有任何衝突事件發生，民陣亦不會有任何後續行動。不過他表示會尊重其他形式的行動，並籲示威者要保護自己。

岑子杰稱不會估計當日參與人數，但指周三(26日)參與晚會的市民坐滿了愛丁堡廣場，證明市民不接受政府日前的回應。而特首林鄭月娥近日不公開露面，在數次示威後亦只召見及籠絡建制派如警察協會、商界等，他相信會有下一波政治打壓出現，呼籲市民要繼續站出來，並稱「只有人多，我們先至可以爭取到我們的目標」，因此不可以鬆懈。

岑子杰指民陣不接受監警會成立特別調查委員會的做法，批評監警會沒有權力傳召證人及主動調查，而其成員亦主要是由建制派擔任。他要求成立獨立調查委員會，並由德高望重的法官擔任主席，方能還警方及市民清白，並還原6.12金鐘衝突的真相。他斥林鄭既然早前已經認錯，為何依然不撤回方案及不取消追究示威者，指犯錯的是林鄭，不應由示威者負擔責任。