【71遊行】慶委會維園辦嘉年華　活動搞手陳勇：未曾發生過衝突

《逃犯條例》修訂爭議持續，民陣在下周一（7月1日）回歸紀念日發起以「撤回惡法林鄭下台」為題的遊行，在維園草坪起步。另一邊廂，香港各界慶典委員會就由今（29日）開始，一連三日在維園足球場舉辦慶回歸活動「創科潮流音樂嘉年華」，即第三日會與遊行重疊。 慶委會署理執行主席陳勇稱，7月1日當日會遵循警方安排，又指過去都沒有出現衝突場面，如發生意外相信警方會處理。陳勇未有正面回應特首林鄭月娥會否出席活動，僅稱相信不少活動仍會如常運作。

慶委會由今日起一連三日舉辦「創科潮流音樂嘉年華」。（林若勤攝）

料30萬人次參加各區慶回歸活動

慶委會由今日起一連三日舉辦「創科潮流音樂嘉年華」，各參展商、大學亦在會場設置攤位，展示最新的創科產品及技術；如有提供模擬飛機駕駛裝置試玩環節、或以98元特價即場驗糖尿眼並領取報告等攤位活動。同場亦有音樂嘉年華、美食車等。慶委會署理執行主席陳勇指，是次慶委會同樣在各區都有舉行慶祝活動，預料參與人次可達30萬人次，希望市民帶同家人參與。

陳勇表示，至今已錄得2萬人次入場，感謝各區市民參與。他提到，是次的活動主題是為配合政府推動創新科技的政策，希望在7月1日紀念香港回歸的日子，分享成果。

民陣在7月1日當日亦將舉辦集會遊行，並於相隔一條行人路的維園草坪起步。民陣召集人岑子杰較早前呼籲，遊行人士與參與慶委會活動者，應以不同路線進入維園，以免持不同意見者衝突。陳勇回應時僅表示，屆時會遵循警方的安排，會以警方及運輸署的安排為依歸；又指過去都沒有出現衝突場面，如發生意外相信警方會處理。他又指，今天維園氣氛和諧，相信不少市民都十分享受維園寧靜、自然的風光。

陳勇（前中）避答林鄭月娥會否出席活動，僅表示出席的官員名單有待核實。（李家偉攝）

林鄭會出席？ 陳勇：官員名單有待核實

早前有指行政長官林鄭月娥及其他官員將出席是次活動，陳勇僅表示出席的官員名單有待核實，稍後會交待。至於會否擔心屆時會有衝突，他就指如在場外發生，會有警察處理，場內亦會有糾察協助。他又指，昨日（28日）鄉議會的活動亦有很多官員出席，相信不少活動仍會如常運作。