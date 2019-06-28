【逃犯條例】張建宗：七一升旗禮如常舉行　特首在禮賓府不停工作

政府修訂《逃犯條例》觸發連場大規模示威遊行，近日有網民號召「塞爆金紫荊廣場」，企圖阻礙七一升旗禮。民政事務總署昨日回覆傳媒查詢時稱，因應近日社會情況及基於安全考慮，今年七一升旗禮將不安排制服團隊出席。 政務司司長張建宗今日(28日)表示，七一升旗禮將會如常在金紫荊廣場進行，但如果當日天氣不佳，升旗禮會移師室內。他又指，自上周二至今一直未有公開會面的特首林鄭月娥，「在禮賓府其實沒停止過工作」，強調特區政府現運作如常。

政務司司長張建宗今日(28日)與內務委員會主席李慧琼及副主席郭榮鏗會面後會見傳媒，被問到七一升旗禮會否因保安問題取消，張建宗表示，七一升旗禮將會如常在金紫荊廣場進行，但因為保安原因而不邀請青年制服團體出席。他補充，如果當日天氣不佳，升旗禮會移師到室內。酒會也會如期舉行。

張建宗指今日立法會有多項議程，不希望兩位正副主席抽身到政府總部，故特地到立法會見面。(余俊亮攝)

被問到林鄭曾否與問責官員提及辭職一事，張建宗表示，特首會繼續努力工作，「在禮賓府其實沒停止過工作」，見了很多人，每朝亦有早禱會，強調政府現在運作如常，但承認政府施政的方向及作風要改善。張建宗重申，監警會會主動審視及跟進6．12事件。

另外，張建宗稱，他與兩位正副主席有定期會面及交流，但有見於今日立法會有多項議程，不希望兩位正副主席抽身到政府總部，因此特地到立法會與他們見面。他指政府將來會與不同政黨會面討論財委會的議程。他指立法會休會前財委會有47項議程，因此感謝財委會主席陳健波及各黨派議員能夠加開會議，希望在15個會議內處理各議程。