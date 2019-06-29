【逃犯條例】佛聯會籲港府順應民情　守護香港「不能用恐怖暴力」

港府擬修訂《逃犯條例》引起社會廣泛爭議，本月兩度有逾百萬市民上街遊行反修例，一向被視為較偏向建制的香港佛教界，今日（29日）舉行活動為香港祈福，香港佛教聯合會會長寬運法師表示，改善民生是政府理所當然的責任，希望政府深入體察、理解及順應民情；又直言守護香港「不能用恐怖暴力」。

中聯辦副主任譚鐵牛（右三）、民政事務局長劉江華（右二）等人亦有出席活動。（佛聯會提供）

逾百佛教道場團體今日舉行「祝願香港繁榮安定祈福法會」，為香港誦經祈福，祈求世界和平、國泰民安，香港繁榮安定、社會和睦共融。中聯辦副主任譚鐵牛、民政事務局長劉江華、孔教學院院長湯恩佳、香港道教聯合會主席梁德華、天主教香港教區宗教聯絡委員會主席周景勳等其他宗教人士亦到場參與。

香港佛教聯合會會長寬運法師發言時直言，改善民生是政府理所當然的責任，盼政府深入體察、理解及順應民情。（佛聯會提供）

香港佛教聯合會會長寬運法師發言時表示，留意到部份市民正承受巨大生活壓力，直言改善民生是政府理所當然的責任，盼政府深入體察、理解及順應民情。他又勉勵港人珍惜香港，每人均由自心清淨做起，改善人與人的關係及人與社會的關係。他又引《中阿含經》指，要守護香港「不可緃情貪慾、不可任由怨怒、不能用恐怖暴力，以及不能愚痴行事。」