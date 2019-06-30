港鐵主席馬時亨與呂志和外遊　疑未申報利益　嘉華投得康城站地皮

港鐵主席馬時亨於今日（30日）正式卸任，有報道指馬時亨於去年曾多次免費乘搭嘉華國際主席呂志和的私人飛機外遊，當中更被指有數名女性陪同。而嘉華集團合組財團於今年4月，以30.5億元成功投得港鐵將軍澳日出康城第11期物業發展項目地皮，報道指港鐵主席馬時亨，疑涉未有申報利益。 《香港01》正向港鐵查詢。

現年67歲的馬時亨除了是港鐵主席外，同時為呂志和獎有限公司、港鐵學院及港鐵公司董事。（資料圖片）

現年67歲、今日卸任港鐵主席的馬時亨除了是港鐵主席外，同時為呂志和獎有限公司、港鐵學院及港鐵公司董事。據《蘋果日報》報道指，馬時亨曾與嘉華國際主席呂志和、新世界發展主席鄭家純以及人稱「四叔」的恆基地產前主席李兆基等人，出席各類宴會及活動。

其中呂志和更多次邀請馬時亨等人，以包機形式到訪內地、日本，甚至意大利外遊。報道提供的相片顯示，私人飛機上設有睡床，除了數名富商外，立法會議員石禮謙亦是其中一分子；另外，更有數名女子同乘於私人飛機上。

沙中線紅磡站工程屢傳出醜聞，去年被指有鋼筋接駁涉造假。（資料圖片）

惟港鐵將軍澳日出康城第11期物業發展項目地皮，今年4月由嘉華國際、信置及招商局置地合組財團，以30.5億元投得。

港鐵主席馬時亨於今日（30日）卸任，他任內表現備受批評，由港鐵負責興建的高鐵嚴重超支、沙中線工程醜聞不斷且通車無期；其中「OK論」更引起社會反響，馬時亨在一次回應高鐵問題時，曾指「我哋話畀你聽OK就得」，令公眾譁然。