劏房業主濫收水電費　基層月繳千元捱貴電　社協調查：收貴近倍

本港住屋問題嚴峻，21萬人居於劏房。社協一項調查顯示，業主濫收水電費成常態，受訪住户每度電中位數達1.6元、每度水中位數則達15元，均遠超官方定價，甚至近倍；有住户月繳逾千元電費，亦有劏房租户被迫捱貴電，惟因其租約上標明電費另行收費，向地產代理查詢理論亦不得要領，為節省開支，炎夏時唯有流連街頭，節省用電。 社協認為，電力公司及政府部門愛理不理，令業主濫定價日益嚴重，要求港府將濫收費刑事化，另應研究新增電價收費模式，及將電費津貼恆常化。

社區組織協會於今年1月至3月期間，成功訪問222户油尖旺劏房户，結果顯示，劏房戶的租金中位數為4200元，有12.6%住户月租逾6000元。

電費方面，受訪者每度電中位數達1.6元，最高更達2元一度電，對照中電價每度電約0.9元，超出近倍。水費方面，受訪劏房住户每立平米水中位數則為15元，對照水務署水費定價，現時首12立方米的用水量，毋須收費，隨後則按累進制每立方米收取約4至9元，劏房水費收費已遠超官方上限1/3。

有劏房戶每月租金連水電費逾萬元

調查發現，有住户最高電費達1000元，超過3成受訪者水電費開支佔租金逾1成，1成水電費每月開支逾700元，更有劏房户需繳付租金連水電費逾萬元。

住70呎劏房 租金連水電費索價4千多元



長期病患者張女士現時獨居於70呎劏房，月租約3700元，算是區內較平價單位，不過水電費於租約列明為每度電收費1.7元，較官方定價貴7成；她曾就此向地產代理查詢：「佢話成幢大廈都係收咁費，咁我都無可奈何」

張女士她現時領取綜援，月入6千多元，惟每月租金連水電費可高達4千多元，大嘆開支壓力迫人。

張女士獨居劏房，其水電費不按官方定價收費，租約註明每度電收取1.7元，遠較中電定價約0.9元，高出近倍。（陳淑霞攝）

電費貴，天氣炎熱時她只好流連政府合署乘涼，歎免費冷氣，「坐6、7個鐘先敢返屋企」，亦寧願夜歸，盡量壓縮開燈時間，「可以慳返好多電費」。生活足襟見肘，她日常靠社福團體派飯接濟，她不諱言，倘能按官方價收費，「慳多二百蚊，最起碼可以買啲肉食吓。」

張女士所住劏房，由業主安裝電錶，計算各用户電量，總掣則設於地下。（陳淑霞攝）

安裝獨立電錶後 每月電費由1600元降至不足500元

鄒先生曾是水電費「海鮮價」受害家庭之一。他一家5口居於百多呎的板間房，月租6千多元，以往每兩個月電費動輒達1600元，半年前經社工協助下，成功向中電申請安裝獨立電錶。他現時繳付的電費終回復正常水位，每兩個月僅交不足500元，他直言生活大為改善。

社協建議港府加強監察

社協社區組織幹事戚居偉認為，不少劏房戶出現被濫收水電費情況，但基於求助無門、憂慮被迫遷，結果敢怒不敢言，他又認為，現時《電力條例》未有就濫收水電費情況刑事化，結果導致業主或地產代理有恃無恐，「繼續獅子開大口」，他認為港府應加強監察，另應與電力公司探討專供劏房組別的電價收費模式，脱離既有的累進制計法，改為逐個單位計算，以減輕劏房户電費開支，並將電費津貼恆常化，及簡化安裝獨立電錶流程。