【關愛基金】一筆過津貼買家俬　劏房戶：劏房咁細得物無所用

政府擬利用關愛基金，向低收入的劏房戶提供最多一萬元的一筆過津貼，讓他們進行簡單維修單位、購買傢俬等，預料涉及近2.8億元，並可有2.4萬個住戶受惠。不過，有劏房戶指出，傢俬基本上已是「人人都有」，沒有需要另行添置，如津貼可用作補貼高昂的租金會更加實用；關注團體則批評，政府對劏房戶的支援嚴重不足，希望日後推行相關計劃時能增加彈性，不要限制津貼金額的用途。

海珍一家五口數年前開始租住大角咀一個150呎的劏房，現時月租5000多元。(呂諾君攝)

育有兩子一女的海珍，數年前與丈夫開始租住大角咀一個150呎的劏房，現時月租5000多元。過往一家五口中，有四人需同擠於一張床上睡覺，而丈夫則睡於梳化床上，「朝行晚拆」。幸早年社福機構協助他們進行「家居改造」，將海珍屋內物品重新配置，並由義工捐贈和改造了兩張碌架床放在屋內，加添了書桌等家具，現時屋內才稍有空間。海珍認為，今次的家具津貼對大部分劏房戶而言都是「得物無所用」，「家俬本身已經人人都有，我哋呢度好彩，有佢哋(機構)幫手大執位，先算有啲位剩。劏房地方咁細，仲邊度有位擺(新家俬)？」

海珍認為，因空間所限，今次的家具津貼對大部分劏房戶而言都是「得物無所用」。(呂諾君攝)

海珍表示，現時家中唯一收入來源是任職物流搬運的丈夫，丈夫月入約15000元，交租後，收入只能勉強應付日常生活，「豬肉都已經好少食。」她又指，丈夫早前腿部受傷不能上班工作，收入不穩定令她十分擔心，「如果有津貼，最好梗係放入租金啦。你睇我哋地方咁細都要成5000蚊租，真係好難負擔。」

除了購買家具，今次的津貼計劃亦有提及可以用作滅蟲滅蝨服務，對此海珍則表示贊成。「每到夜晚一隻隻嘢就出嚟咬人，屋企個個周不時都成晚瞓唔到！ 」她指，劏房中雖然已轉了使用鐵架床，但仍受木蝨問題困擾，當中以只有四歲的兒子被咬得最多。即使她已於超市買了殺蟲劑，但仍無法根治蝨患，令一家人十分困擾，「如果有得全面滅蝨當然最好！」

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成則指，針對蝨害蟲害，坊間有不少機構都會為低收入人士提供服務，認為今次的方案雖然是「有好過冇」，但只屬「退而求其次」，並非最好方案。他指出，早年關愛基金為「N無人士」派發3000元的津貼，沒有限制街坊如何使用，但政府在三年後表示「不想成為長期政策」而中止計劃，民間對此一直十分不滿，「政府對劏房戶，可以話係冇支援咁滯，濫收水電冇理會，亦冇實行租金管制，到被批評得多壓力大，先開始傾呢種改善家居嘅措施。」

李大成希望，政府推行方案時可以在使用期限、用途等方面增加彈性。(呂諾君攝)

他認為，雖然方案未算最好，但不會阻止推行，希望政府可以增加彈性，「例如係使用嘅期限，希望可以長啲，甚至儲埋嚟用，唔想大家啲嘢未壞就要夾硬換，同埋用途希望都可以自由啲。」他表示，劏房始終並非理想居住地方，津貼或可留至劏房戶成功「上公屋」後添置家具時使用，而購買的地方亦不應只限於名單上的門市，認為長遠而言，相關的津貼可參考社署的青少年地區支援計劃，「啲青年或學生可以同社工傾好點用，係一啲服務又得補習又得，反正都係實報實銷，唔好有咁多限制就最好。」