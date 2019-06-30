呂志和私人機免費款待換港鐵地皮？馬時亨發聲明：上任後冇搭過

港鐵主席馬時亨於今日（30日）正式卸任，有報道指馬時亨於去年曾多次免費乘搭嘉華國際主席呂志和的私人飛機外遊，而嘉華集團合組財團於今年以30.5億元投得港鐵地皮。馬時亨今日（30日）中午時分發出聲明，指《蘋果日報》報道內容嚴重失實，保留所有作出追究的法律權利。

馬時亨強調，自2016年擔任港鐵公司非執行主席以來，他從未乘搭呂志和的私人飛機。（資料圖片）

聲明指，馬時亨擔任公職多年，亦曾出任政府官員，完全明白利益衝突的嚴重性。加上港鐵公司是一間重視公司管治的上市公司，馬時亨作為非執行主席，雖然並非港鐵公司僱員，亦非公職人員，但一直按良好公司管治的原則申報利益，並有小心處理有可能構成利益衝突的情況。馬時亨強調，自2016年擔任港鐵公司非執行主席以來，他從未乘搭呂志和的私人飛機。

聲明全文（港鐵公司提供）

而報道提及物業發展項目，港鐵公司在審批物業發展項目的標書時，一向有嚴謹的既定程序。關於日出康城第十一期項目，董事局在招標前只訂出回報目標，然後授權交由行政總監會處理招標事宜，馬時亨及董事局並無參與招標結果的決定。

另外，在西鐵項目方面，港鐵公司只是項目代理人，相關項目的招標事宜由西鐵相關公司決定，馬時亨或港鐵董事局均沒有參與。

《蘋果日報》今日(30日)報道，指馬時亨於去年曾多次免費乘搭嘉華國際主席呂志和的私人飛機外遊，當中更被指有數名女性陪同。而嘉華集團合組財團於今年4月，以30.5億元成功投得港鐵將軍澳日出康城第11期物業發展項目地皮，報道指港鐵主席馬時亨，疑涉未有申報利益。