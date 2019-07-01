【授勳2019】黎明致力公益獲銀紫荊星章　多名亞運奪金代表獲授勳

政府最新公布的399名授勳人士名單當中，不少公眾熟悉的社交名人，包括「四大天王」之一的黎明、以主持及藝人身份為人熟識的東華三院主席王賢誌、以及名媛兼「美容教母」鄭明明。 而體育界亦有多人授勳，包括勇奪亞運男子麥迪遜賽金牌的單車隊代表的梁峻榮及張敬樂；於2018亞運會歷史性奪金的香港男子欖球代表隊、香港女子壁球代表隊，以及在亞運會奪個人項目金牌的壁球運動員歐鎮銘、馬術運動員蕭頴瑩同獲頒榮譽勳章。

歌星黎明最令公眾印象深刻的固然是其銀色事業，不過今次獲頒銀紫荊星章的原因，是他在慈善事業方面的貢獻，政府指，黎明於過去25年一直參與香港公益金轄下委員會的工作，發揮名人效應為弱勢發聲，除了在大型籌款活動呼籲善長捐款，亦會探訪受助者。

黎明曾為了幫公益金籌款，與公益金董事陳智思接力跑100層樓梯，跑上天際100頂層，最終籌得逾310萬港元的金額；他亦曾在《萬眾同心公益金》節目上，與時任商務及經濟發展局局長蘇錦樑同台演出籌款。

同獲銀紫荊星章的尚有社交名媛鄭明明，她除了創辦蒙妮坦學院、提高美容教育水平外，亦成立了「鄭明明慈善基金」幫助有需要的人士。

至於前無綫藝員、近年投入東華三院工作的王賢誌，則因其在2018年擔任東華三院主席期間的建樹，獲頒銅紫荊星章。

文藝界中樂、粵劇大師獲授勳

獲香港中樂團頒授「終身指揮」名銜的閻惠昌獲得銀紫荊星章，以表揚他在推廣中國管弦音樂的貢獻。閻惠昌自1997年6月起出任香港中樂團藝術總監（舊稱音樂總監）至今，帶領香港中樂團擠身世界頂尖樂團之列。他的太太熊岳是古箏演奏家，女兒閻奕格則是在台灣發展的歌手，一門同出中西樂手成一時佳話。

此外，過去一直支持公益金、香港女童軍總會及香港管弦樂團工作的蔡關頴琴，與香港話劇團前行政總監陳健彬，則獲頒銅紫荊星章，而古琴「斲琴」大師劉昌壽、從事藝術行政工作多年的香港教育大學聯席課程總監鄭新文、資深粵劇演員新劍郎（本名巫雨田），以及粵劇導師楊毅（楊劍華）同獲頒榮譽勳章。

亞運會多名奪金運動員獲頒榮譽勳章

體育界方面，共有20名運動員今年獲頒授榮譽勳章，全部人均曾於2018年雅加達亞運會奪金。單車隊代表有張敬樂及梁峻榮，兩人於男子麥迪遜賽奪金牌，他們近日正爭取下年東京奧運的積分，其中張敬樂剛於6月30日的香港單車錦標賽第三度奪個人公路賽冠軍。

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其他授勳的運動員，包括在男子七欖打破銀牌宿命、力壓日本隊奪金的香港男子欖球隊共12名隊員；壁球隊代表陳浩鈴、歐詠芝、何子樂和李嘉兒首次為港隊奪女團金牌、男隊代表歐鎮銘在港隊「內訌」下擊敗隊友李浩賢，奪港隊首面男單金牌；以及在馬術項目盛裝舞步賽奪金，取得本港馬術歷來亞運首金的蕭頴瑩，今次同獲頒授榮譽勳章。

此外，香港業餘游泳總會會長的中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書王敏超，獲頒銅紫荊星章。