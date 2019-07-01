【授勳2019】鉛水事件被轟「難辭其咎」　房署署長應耀康獲金紫荊

政府今（7月1日）刊登憲報公布今年的授勳名單，在行政長官林鄭月娥管治下的399名獲授勳名單，不少得主遭受質疑。繼去年「鉛水風波」主角之一的前水務署署長林天星獲頒銀紫荊星章，同為涉事官員的房屋署署長應耀康，今年則獲頒授金紫荊星章，政府讚揚他「一直秉持誠信，克盡厥職。」但諷刺的是，他曾被立法會政府帳目委員會點名狠批，指責他未有保存七次跨部門會議記錄，在鉛水事件上「未有盡職、難辭其咎」。 而另一位爭議人物，是獲頒授銀紫荊星章前路政署署長鍾錦華，他曾處理港珠澳大橋人工島防波堤疑被海浪沖散，及沙中線紅磡站工程造假醜聞，一度傳出他遭問責提早退休。

2019年授勳名單於7月1日憲報刊登，是自1997年以來第22份授勳名單。運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長應耀康，獲頒授金紫荊星章。（資料圖片 / 江智騫攝）

鉛水事件被轟「未有盡職」 政府竟讚「克盡厥職」

今年公務員薪酬調整後，每月穩袋逾30萬元的運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長應耀康，獲頒授金紫荊星章。政府讚揚他任公職35年，在公共財政、促進競爭及房屋等工作範疇，貢獻尤多。政府又指，應在任期間一直「秉持誠信，克盡厥職」，展現出色的行政才能和領導力，在政府內外深受敬重。

惟諷刺的是，應耀康為2015年「鉛水風波」的高官之一，當時多條公共屋邨被揭食水含鉛量超標。事件爆發之初，應耀康被問及承建商名稱時，竟以「怕讀錯」為由拒絕透露，其後再企圖解畫是「記性唔好」，被指有刻意隱瞞之嫌，引起社會譁然，最終要即晚發新聞稿致歉。

2019年授勳名單於7月1日憲報刊登，是自1997年以來第22份授勳名單。運輸及房屋局常任秘書長兼房屋署署長應耀康，獲頒授金紫荊星章。（資料圖片 / 江智騫攝）

上司為鉛水親身致歉 應耀康僅「代同事致歉」

翌年，政府就「鉛水風波」調查召開記者會，屬問責官員、時任發展局局長陳茂波、運房局局長張炳良以部門首長身份「致歉」，但屬公務員體系的房屋署署長應耀康、及時任水務署署長林天星則代部門表示謙意。當時應耀康用字為「我代同事致歉。」有別於陳茂波的「我衷心致歉。」令外界感到應耀康是「迴避」作為署長以至個人的負任。

前年立法會政府帳目委員會發表的「公屋單位的維修保養和與安全有關的改善工作」報告書，狠批房屋署在處理公屋鉛水問題時，有部分無法解釋的舉措，包括未保存首7次的跨部門會議記錄，亦漏報兩個不合格的驗水樣本。委員會更以嚴厲措詞，點名炮轟應耀康「未克盡厥職」，並用上「極度遺憾」、「難辭其咎」等字眼。但如今，應耀康竟被林鄭政府讚揚「一直秉持誠信，克盡厥職」，獲頒金紫荊殊榮。

2016年政府就「鉛水風波」調查召開記者會，屬公務員體系的房屋署署長應耀康（左一）僅以「我代同事致歉。」表達歉意。（資料圖片 / 江智騫攝）

李國寶曾怒轟：第一個炒佢

應耀康於1983年加入政務職系，先後出任多個決策局及部門工作，包括前教育署、前庫務局等。最令人印象深刻的一幕還有2003年，他擔任財經事務及庫務局副秘書長期間，到立法會人事編制小組開會討論問責高官改組屬下職位，被多名議員要求政府未提交全盤資料前，撤回六份新開職位文件。

當時應耀康未察覺錄音系統未「熄咪」，便向同僚訴苦批評議員做法「離譜」，浪費官員時間，更稱要向時任政務司司長曾蔭權申訴。其言論就被時任金融界立法會議員、東亞銀行李國寶公開批評「arrogant（傲慢自大）」、「不負責任」，更揚言若應耀康是東亞員工，會第一個炒掉他。

2016年時任全國人大常委會委員長張德江（左二）訪港，並到觀塘安達邨視察公共租住屋邨，應耀康（左一）則向張介紹港府房屋政策。（資料圖片）

然而，外界批評似乎未對他的仕途造成影響，他於2007年以不足50歲之齡，晉升為首長級甲一級政務官（D8），即公務員最高級職位，其後調任財經事務及庫務局常任秘書長，多年來協助時任財政司司長曾俊華制訂財政預算案。

至2011年，他為照顧癌的太太申請休假，其後輾轉出任運房局常秘兼任房署署長。2016年時任全國人大常委會委員長張德江訪港，到觀塘安達邨視察公共租住屋邨，正是由應耀康向張介紹本港房屋政策等。

2019年授勳名單於7月1日憲報刊登，是自1997年以來第22份授勳名單。前路政署署長鍾錦華獲頒授銀紫荊星章。（資料圖片 / 張浩維攝）

涉高鐵、港珠澳工程問題 前路政署署長鍾錦華獲銀紫荊

此外，前路政署署長鍾錦華獲頒銀紫荊星章。政府讚揚他專業能幹，任職期間督導多項主要道路工程計劃及鐵路項目的規劃、設計和推行工作。政府更強調，廣深港高鐵香港段和港珠澳大橋項目在2018年、鍾榮休前啟用。

鍾錦華於1985年8月加入政府任職助理工程師，至2001年晉升為總工程師，2009年8月升為政府工程師，2014年2月出任渠務署署長，並於2015起出任土木工程拓展署署長，翌年8月出任路政署署長。

因沙中線紅磡站工程造假事件，前路政署署長鍾錦華成為首名政府證人、在調查委員會聆訊作供。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

然而，他在擔任路政署署長期間，就發生多宗工程醜聞，其中港珠澳大橋東西人工島島頭防波堤疑被海浪沖散，當時鍾錦華就向記者解畫，指防波堤設計科學、合理、安全，沒有出現被沖散情況，著公眾放心。

作為問責官員的鍾錦華，亦被捲入沙中線紅磡站工程造假事件，一度傳出他被問責要提早退休，但他稱已就退休一事提前通知。去年8月多個政府部門召開記者會，向公眾交待紅磡站月台層板及連續牆工程施工未有按照圖則，螺絲帽數目較原先少2,000個。當時鍾錦華直斥：「對港鐵負責沙中線的管理層失去信心。」

然而，在聆訊期間，鍾錦華避談路政署署長要職在事件中的責任，即使被多次追問政府與顧問公司關係時，他竟指細節要問前下屬的鐵路拓展處人員。