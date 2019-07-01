【授勳2019】山竹吹襲下勇救墮海市民　8警員、2消防獲頒英勇勳章

超強颱風「山竹」去年9月吹襲本港，多處建築物及樹木受到破壞，當時一艘遊艇在西貢沉沒，船上四人墮海；另有兩人在海中一隻小艇上被困，生命受威脅，全靠8名警員及2名消防員在危急關頭將6人救出。 上述10人均名列在政府今日（1日）公布的授勳名單中，分別獲頒銀英勇勳章及銅英勇勳章，以表揚他們在高危環境下，奮不顧身、專業及忘我無私的精神。

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超強颱風「山竹」去年9月16日橫掃本港，造成多處水侵，各區樹木被連根拔起，亦有建築物遭受不同程度的破壞。授勳名單中提及，當日在西貢至少有兩宗市民被拖在海中的事件，其中一宗發生在斬竹灣對開約200米海面，一艘遊艇擱淺並下沉，船上4人墮海，當時的情況嚴竣，雨勢頻密之餘，海浪高達5至6米，海面亦滿佈漂浮物。

其中獲頒銀英勇勳章的三名警員：許俊威、楊枝財及鍾浩文跳入海中救人，另外五名獲頒銅英勇勳章的警員，包括李觀發、胡君權、郭嘉和、覃文傑及鄭銳國，則分別在水警輪上擔當起駕駛、拉繩纜，協調團隊、安撫及急救傷者的工作，救起的傷者傷勢包括腿部骨折，以及韌帶撕裂致行動不便。

據悉當日遊艇準備泊岸避風期間被強風扯斷纜繩，由水警東分區一輛艘正在當值的水警輪前往搜救，終由警員跳入海中拯救4人上船，其後由於天氣惡劣難以泊岸，水警輪需在海上航行多5小時方能泊岸。

另一宗海上搜救則發生於西貢大網仔路，一艘載有兩人的小艇於海上漂蕩遇險，兩名「蛙人」消防潛水員張家和及張文浩需摸黑前往拯救，惟當時海面波濤洶湧，有破損船隻和大量雜物在海上漂浮，為免被水中的不明障礙物纏繞，兩人只能在沒有佩戴自給式水底呼吸器裝備的情況下，以「不繫繩索救援的游泳方式」救人。

其中張文浩先獨力拖引一名遇險者返岸，領頭潛水員張家和則負責照顧另一名出現低溫的遇險者，待同僚折返合力救人。兩人的表現英勇過人，同獲頒銅英勇勳章。