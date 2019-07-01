【逃犯條例】林鄭承諾與青年多溝通　夏慤道留守者：妳出嚟咪傾到

反對修訂《逃犯條例》風波引發多場警民衝突，有網民號召今日（1日）在回歸周年紀念「塞爆金紫荊廣場」，警方在今早七時許採取武力清場，現場氣溫一度緊張。 特首林鄭月娥在回歸慶祝酒會致辭時表示，會積極回應社會大眾的所思所想所求，包括改變施政風格、聆不同背景的年輕人心聲。但是，有留守夏慤道的示威者認為，林鄭的致辭只是「政治show」，未有撤退時間表，但會參與今日下午民陣發起的七一遊行。

警民對峙持續，現場氣氛一度緊張。（余俊亮攝）

今早約7時到夏慤道的陳先生向《香港01》表示，林鄭月娥今早的致辭只是「政治show」，指她雖聲稱會多與年輕人溝通接觸，但質疑指年輕人早已聚集在夏慤道：｢你﹙林鄭月娥﹚出嚟咪傾到｣。

對於會在夏慤道留守到何時，陳先生表示，示威者都是自發參與，沒有領袖，暫未決定下一步，如警方未有驅散，相信先會繼續留守；不過到七一遊行開始時，又可能會一同到維園參與。

另一位今早8時到夏慤道的市民Macro認為，林鄭月娥的致辭只是「官話」，但根本沒有人會再相信。至於會留守到何時，他表示一切決定乎警方行動，如未有驅趕會暫時繼續留守，不過到七一遊行開始時，就可能會散去參與遊行。

其後在上午10時許，夏慤道有示威者以揚聲器表示，七一遊行的不反對通知書將於中午12時生效，呼籲現場示威者繼續留守，｢12點之後呢度（夏慤道）就係我哋｣。