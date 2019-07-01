【逃犯條例】林鄭回歸日致辭：汲取教訓改施政風格　冀港重新出發

今日是香港回歸22週年，特首林鄭月娥在慶祝酒會上致辭時提到近日就《逃犯條例》修定引發的社會爭議，稱事情讓她明白作為從政者，要不時警醒自己，準確掌握民情，縱使有良好意願，也要開放包容，她會吸取今次教訓，改變施政風格，政府亦會加倍努力，讓市民重拾信心，讓香港重新出發。 林鄭致辭後與台上嘉賓祝酒，笑容燦爛，包括立法會主席梁君彥在內等人向她低聲說「加油」。

林鄭月娥致辭完畢後與嘉賓祝酒。（張浩維攝）

林鄭月娥致辭時表示，近日的逃犯條例修訂爭議，使市民和政府之間產生矛盾和紛爭，她因而徹底明白作為從政者，要不時警醒自己，準確掌握民情，縱使有良好意願，也要開放包容，縱使重視行政效率，也要用心聆聽。

林鄭月娥說，她會汲取今次教訓，確保施政更貼近民心、民情、民意，回應大眾所思、所想、所求，政府施政風格需要改善，要走向更開放、更包容。她說，這些工作刻不容緩，會首先由她自己做起，未來會與不同黨派、階層和背景的人士見面，掌握政治觸覺，也會循不同途徑接觸年輕人，加強與不同人士溝通。

今日是香港回歸22週年，慶祝期間會展外爆發警民衝突。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥又說，未來會加強行政立法溝通，在政策醞釀階段了解黨派議員的關注，並在政策細節制定的不同階段與議員商討，吸納意見促成良性互動，確保政府內部在制訂政策時審時度勢、反覆推敲，做到利民便民。她同時明白政府仍有不少改善的地方，會繼續聆聽社會意見，持續改善政府施政。

林鄭坦言，目前香港面對的問題非常多，外圍環境不穩，中美貿易磨擦尚未化解，香港經濟下行風險正日益增加，大家需要投放精力做好防禦功夫，不能停頓下來。此外，未來亦要做好改善民生的工作，做好教育，為青年人提供更多的機會，增加安老、幼兒等安老服務，以及處理房屋問題。

林鄭最後說，香港回歸22年，雖然香港在政治、經濟和社會經歷不少變遷和起跌，但總體而言，香港保持繁榮穩定，在一國兩制下繼續發揮背靠祖國、面向世界的獨特優勢。

以下是特首林鄭月娥出席回歸酒會致辭全文：

各位嘉賓、各位市民：



今日是我們慶祝中華人民共和國香港特別行政區成立二十二周年的日子，每年的七月一日，都給我們一個機會回顧過去，迎接特區新一年。



兩年前，我在第五屆特區政府的就職典禮上莊嚴承諾，我會因應香港社會當時出現的新情況和矛盾，竭盡所能，找出事情的癥結，並努力緩解社會的焦慮，為香港謀劃出路。過去兩年，特區政府透過落實大大小小的政策和措施，努力履行這個承諾。



不過，近月發生的事，令市民和政府之間產生矛盾和紛爭，也令我徹底明白，作為從政者，不時都要警醒自己，要準確掌握民情。我亦深切體會到，縱使有良好意願，也必須要開放包容；縱使政府須重視行政效率，也必須耐心聆聽。



經過這次事件，我會汲取教訓，確保政府日後工作更貼近民心民情民意，積極回應社會大眾的所思所想所求。最基本的第一步，是政府的施政風格需要改變，要變得更開放、更包容，聽取民意的工作要革新。這些工作刻不容緩，會由我開始，包括：



• 我會安排更多時間，親自會見不同黨派、不同階層、不同背景的人士，讓我保持政治觸覺，掌握社會脈搏；

• 我會透過不同途徑主動接觸不同背景的年輕人，聆聽他們的心聲；

• 我會加強政府整體就不同政策或社會關心的議題，與不同人士溝通，並進行更全面、準確、及時的民意分析，以更好地掌握民情；

• 我和團隊會進一步加強行政立法溝通，目標是提早在政策醞釀階段，了解不同黨派議員的關注，並在政策細節制訂時的不同階段跟議員商討，吸納意見，促成良性互動；及

• 我會確保政府內部在制定政策時審時度勢、反覆推敲，在執行時部門間充分協調，使政策利民便民。



我知道政府要改善的還有很多，我們會繼續吸納社會的意見，持續改善政府施政。



目前，香港面對的問題非常多，外圍環境不穩，中美貿易摩擦尚未化解，香港經濟的下行風險正日益增加，大家需要投放精力，做好防禦工夫，適當應對。政府的工作不能停頓下來。



面對香港七百多萬市民，未來我們亦要做許多改善民生的工作。我們要進一步改善教育、醫療，為青年人提供更多機會，增加安老、幼兒等社會服務，以至處理最棘手的房屋問題等。



各位嘉賓、各位市民，回歸二十二年，香港的政治、經濟、社會等各方面雖然經歷不少變遷、起跌，但總體而言，香港保持繁榮穩定，在「一國兩制」下繼續發揮我們「背靠祖國、面向世界」的獨特優勢。在「一國」之下，香港受惠於國家改革開放，在社會、經濟和民生各領域得到更加大的發展和增長空間；在「兩制」之上，香港回歸後仍然是世界公認、最自由的經濟體之一，《基本法》充分保障香港人的基本權利和自由。



要成功落實「一國兩制」，把握香港的各種優勢，發展經濟，改善民生，這些工作都需要我們一起籌謀，同心協力。持不同意見、擔當不同崗位的每一位香港人，都愛護這個地方，珍惜彼此一直重視的價值。我和特區政府一定會加倍努力，讓大家重拾信心，讓香港重新出發。多謝大家。