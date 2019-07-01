【71遊行】示威者衝擊立法會行動升級　外牆圍欄鐵枝被拆

今日（7月1日）是香港回歸22周年，自中午起，示威者衝擊立法會行動不斷升級。下午一時多，一批示威者包圍其中一個立法會議員入口，以鐵枝及鐵籠車等工具，衝擊立法會的玻璃幕門，惟玻璃門被撞破後，示威人士選擇後退暫停衝擊行動。 不過，「休戰」約一小時後，又有大批示威者於下午5時左右，「轉戰」位於立法會示威區內的公眾入口，利用鐵欄、立法會的防衛鐵板等，成功衝破玻璃同幕門，現場更現一度火花，懷疑有人向內掟出利燃物，其後示威者更開始拆掉立法會外的圍欄，更成功進入大立法會大樓。

有示威者以鐵籠車衝擊玻璃，其後玻璃成功被撞破。（張浩維攝）

約下午一時半，一批示威者以鐵馬、鐵枝等工具衝擊立法會的玻璃幕門，另有人以鐵籠車衝擊玻璃，多名泛民議員曾到阻止，民主黨林卓廷更一度下跪，惟勸喻不果，在立法會大樓內戒備的警員曾一度舉起紅旗警告，並曾施放胡椒水劑。

其後示威者繼續衝向立法會，包括以鐵枝、鐵籠車等撞向玻璃幕門，現場有警員透露，有示威者撒石灰粉，使現場冒煙。玻璃幕門最後成功被撞破，示威者其後再破壞另一幅立法會玻璃。

就記者現場所見，在場的防暴警背負應對暴動的「最後武器」AR-15來福槍，可上真彈。

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「休戰」約一小時後，示威者轉為衝擊另一立法會示威區內入口。（羅國輝攝）

有人投擲疑似煙霧彈，公眾入口現火光。（鄘曉斌攝） 一小時後轉戰「煲底」 約下午四時左右，部份示威人士後退，行動暫時停止。不過，「休戰」約一小時後，示威者轉為衝擊另一立法會示威區另一個公眾人士入口，他們將公眾入口前面的立法會防護欄整個搬走，又以鐵通等硬物撞擊玻璃門，更有人投擲疑似易燃物品，公眾入口現火光。 立法會已發出紅色警示。在下午六時十五分，有示威者開始拆掉立法會外的圍欄，並傳送予後方的示威者，約十分鐘後，現場的圍欄已接近被全部拆光。

示威者成功進入立法會大樓

不過，就現場所見，雖然玻璃已成功被撞破，但立法會大樓內已放下捲閘，示威者未能進入。警方正在捲閘後戒備，現場記者所見，大批防暴警員在鐵閘後戒備，另亦有部份警員正在休息。

直至下午六時半左右，示威者成功進入立法會大樓，捲閘後的警方加強戒備。