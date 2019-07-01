【71遊行】遊行人士：不鼓吹暴力　不認同衝擊但「不篤灰」

七一遊行開始前夕，有示威者衝擊立法會門外玻璃，警方要求改變遊行路線，致使主辦單位改變遊行終點至中環遮打道。 有等待加入遊行的市民稱，他不鼓吹暴力，但相信示威者各有分工，但對於「勇武」人士的行動也「不篤灰」。不過，也有遊行人士直言，不認同衝擊，有人就稱網上有傳言質疑衝擊者是否「鬼」。而他們都不認同遊行應改期或改路，堅決支持按原定時間及路線遊行。

梁先生手持白花，稱今天會堅持遊行及悼念為港犧牲的人。（鄭翠碧攝）

梁先生手持白花到鵝頸橋等待加入遊行隊伍，對於在立法會發生的衝擊，他指並不鼓吹暴力，但作為「和理非」，對「勇武」人士的行動也「不篤灰」，而他堅持遊行不應改期及改路。梁先生並指，現時香港人有不少負面情緒，近日亦有人犧牲，所以他今天乘坐地鐵時，沿途以airdrop向途人發送一張打氣圖片，希望發放正能量。

梁先生稱，他今天乘坐地鐵時，沿途以airdrop向途人發送一張打氣圖片，希望發放正能量。（鄭翠碧攝）

陳同學稱，不認同衝擊的行為，因為會給予藉口警察攻擊市民。（鄭翠碧攝） 今年中五的陳同學指不認同衝擊的行為，因為會給予藉口警察攻擊市民：「但政府這麼充耳不聞，有時都需要升級行動，如拖延政府、不合作運動。」他希望警民的衝突可以得到和解。他認為不應改期及改路，因七一回歸日及政府總部有象徵意義，如更改即代表作出讓步，「唔想愈來愈多軟化。」 他說，會與十數名高中學生繼續參加遊行，要求不撤不散、撤回暴動定性、設立獨立調查委員會，他們已有默契，不會衝到最前線，也會保護對方，以不受傷、不被捕為原則。

周小姐稱，網上有傳言指現時在立法會外衝擊者或是「鬼」（非反修例人士）「有人認出當中或有人是昨天撐警的人士」，她又質疑警方為何沒有即時清場，「點解差佬唔㩒（制止）？佢哋可能係夾埋呢，佢衝埋去就應該㩒㗎嘛！」她認為七一遊行不應改期、改路，不擔心安全，堅持要求「撤回惡法，林鄭下台」，她認為林鄭月娥作為問責官員，表現差，又不得港人信任，當然要下台，「你而家搵警察、其他部門去擋，龜縮，不負責任！警察唔止保護你，仲保護全香港市民㗎！」她直言，林鄭月娥迫使警察與市民對立，形成今天的局面，難辭其咎。

葉先生坦言，不希望再有犧牲或受傷的事件再發生，警方需要有良知及良心對待和平的示威人士。（梁文才攝） 葉先生是一名教育工作者，對今天的立法會衝擊事件，他坦言不希望再有犧牲或受傷的事件再發生。他說自己不太擔心安全問題，因為他看見在街上的都是和平、理性、非暴力的遊行人士。他也不希望改變遊行路線或日期。 他表示今次出來遊行的主要原因是表達「撤回」逃犯條例的訴求，而不只是「暫緩」。其次則是取消暴動定性，因為他認為學生們的行為絕不至於暴動。對於是否希望特首下台他則沒有太大感受，因為特首下台後再上的只會是林鄭2.0及林鄭3.0，所以最好是立法會及特首均是普選產生。

而梁小姐表示，不希望會出現武力衝突，無論是示威者或警察受傷也不好，而她則不太擔心安全問題，因為她相信香港人的質素。她直言這次參加遊行是因為反對修訂逃犯條例、撤銷暴動定性等訴求。