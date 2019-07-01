【71遊行】青年自製「你講，我哋聽」貼紙　 助同路人紓情緒困擾

本港近日有數名市民先後自殺，當中或涉政治原因，有90後青年自發與朋友製作印有「你講，我哋聽」的貼紙，於今日（1日）的遊行派發，呼籲市民將貼紙貼在身上，成為聆聽者，貼紙並列有多家情緒輔導機構的聯絡、求助方式；如在遊行期間留意到孤單的年青人，可主動上前關心。

陳先生期望領取貼紙的人，可主動關心身邊獨自參與遊人的年輕人。（張雅婷攝）

90後陳先生的哥哥任職社工，近日在社交媒體開導有自殘傾向的年輕人。他留意到年輕人因為政治意見不同，遭家人或朋友孤立，繼而萌生自殘傾向。當每次有不幸事件發生時，他都感到心痛。

於是，陳設計4,000張「你講，我哋聽」貼紙，貼紙上印有多條情緒支援熱線，呼籲同路人不要孤軍作戰，再與友人於7.1遊行派發。截至下午四時半，已派出一半。

貼紙印有多條情緒支援熱線，呼籲同路人不要孤軍作戰。（張雅婷攝）

每派一張貼紙，陳總會重覆同一番說話：「貼貼紙在身，成為一個肯聆聽他人聲音的人，你可以被動地等人找你，你亦可以主動地看見有人獨自遊行，尤其是年青人，走過去問為他遮陰，問他是否需要喝水，可以些產生到新連繫。」

陳認為，政治的大是大非，很多人都有立場，但若有年青人因此感到絕望，各方都應伸出援手。「生命如此寶貴，不論政治立場，都應站出來保護年輕人。」他期望小小一張貼紙，令每一個人都可以成為一個媒介，開導有機會潛在自殺傾向的人。