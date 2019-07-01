【71遊行】兩律師會齊發聲　戴啟思：衝擊行動諷刺　彭韻僖：譴責

示威者包圍立法會，並衝擊入口玻璃幕門，現時立法會內有大批防暴警員戒備，雙方繼續對峙。兩律師會相繼發聲，香港電台報道，大律師公會主席戴啟思促衝擊立法會者解散退場，估計警方可能以各種違反公安條例的罪行檢控，如「刑事毀壞罪」，並呼籲其他人遠離暴力示威；律師會會長彭韻僖則譴責示威者的暴力行為。

香港電台報道，戴啟思指反修例示威行動的原意是捍衛本港法治，但示威者衝擊立法會，他形容是諷刺。（資料圖片）

香港電台報道，戴啟思指反修例示威行動的原意是捍衛本港法治，但示威者衝擊立法會，他形容是諷刺。戴啟思批評，政府在過去三、四個星期，無恰當回應示威者，呼籲當局嚴肅回應訴求，加強溝通，避免暴力持續。

戴啟思認同設獨立調查委員會，認為警方若是專業處理衝突，毋須懼怕調查。

律師會會長彭韻僖晚上亦表示，衝擊並毀壞立法會的行為，令香港的法治受到破壞，認為示威者的暴力行為必須受到譴責。另外彭希望警方能盡快嚴厲執法，保護香港的財產、秩序及安寧。

彭韻僖又稱，法治是香港的核心價值，每個人對法治都有責任，希望大家都守護法治。法治不單單是律師和法官所關心的，也是所有香港人所關心的。

香港律師會會長彭韻僖譴責示威者的暴力行為。（資料圖片/盧翊銘攝）