【立法會衝擊】鄺俊宇：林鄭月娥已讀不回　才是最值得被譴責的人

七一回歸日，有反對修訂《逃犯條例》的示威者衝擊立法會，特首林鄭月娥今天凌晨舉行記者會譴責示威者暴力。 民主黨兩名立法會議員今天（2日）在電台節目中狠批，政府一直不回應市民的訴求，把問題拖到成爆發臨界點，林鄭月娥才是最值得被譴責的人，「已讀不回，咪令人更加嬲囉！」 鄺俊宇認為，大家可以批評昨晚衝擊的示威者手法幼嫩，但不可質疑他們愛香港的心。他又指，已有三人死諫，他數天前亦曾拯救一名欲死諫的市民，呼籲示威者不要再令人傷心。 而林卓廷就怒斥，林鄭月娥昨天早上仍指會多聽不同黨派、青年的聲音，晚上卻拒絕與泛民或示威者會面，「佢有心聽？係我聽過最虛偽和嘔心嘅說話﹗」

7月2日凌晨，警察開始清場，鄺俊宇到示威者與警方之間，以大聲公作出呼籲。（盧翊銘攝）

鄺俊宇在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府一直不回應市民訴求，躲起來十多天，只會與市民有愈來愈大的撕裂，亦把問題拖到成爆發臨界點。他炮轟林鄭月娥才是最值得被譴責的人，「已讀不回，咪令人更加嬲囉！」

昨晚鄺俊宇身處立法會內，曾與多名前線示威者對話。他透露，示威者討論去留問題時，會思考到青春、人生、是否值得等問題，也會考慮到在立法會外欲保護示威者的人，形容討論是「高質素」。他認為，大家可以批評昨晚衝擊的示威者手法幼嫩，但不可質疑他們愛香港的心。

鄺俊宇又指，已有三人死諫，他數天前亦曾拯救一名欲死諫的市民，呼籲示威者不要再死諫，「希望各位手足唔好令鄺仔傷心」。他相信未來示威者的行動會更趨成熟，亦更多考慮其他在場的示威者，而他就會持續要求質林鄭月娥對話，要求政府作出回應。

林卓廷透露，昨天有部分示威者已寫好書信，打算以死明志，他與其他人一直勸說，但示威者意志十分堅定。 (資料圖片／張浩維攝）

林卓廷稱昨天感受到青年的無助、絕望、憤怒，因為政府一直不予理會，令很多人認為單單靠遊行，不能迫政府回應，才演變至較激烈行為，「沒有官迫，哪有民反？」他指出， 政府要認真檢討整個制度，為何令重大的矛盾產生。

他指昨天有部分示威者已寫好書信，打算以死明志，他與其他人一直勸說，但示威者意志十分堅定。他續指，林鄭月娥在昨天早上的七一酒會仍稱會多聽不同黨派、青年的聲音，晚上卻拒絕與泛民或示威者會面，並以事忙為由，十分荒謬，「連見都唔見，但凌晨4點仲可以開記招譴責，佢有心聽？係我聽過最虛偽和嘔心嘅說話﹗」