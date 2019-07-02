【逃犯條例】監警會收集市民報料調查：若涉違法有義務報予警務處

監警會今日（2日）宣布，會主動審視近月的大型公眾活動，包括上月中6.12立法會外衝突、昨日的立法會衝擊事件等，希望半年內能提交報告。同時，監警會亦會設電郵及特別電話熱線，以接收市民提供資料，協助重組事件詳情。 不過，監警會主席梁定邦指出，若提供的資料涉及犯法部分，監警會便有義務向警務處提出，市民需要小心考慮，又提醒每個人在法律上都有保持沉默的權利。他又指，若公眾對警方定性「暴動」的程序有疑慮，他們都會作出檢視。

監警會今日宣布，投訴警察課會設特別小組，處理近月大型公眾活動的須匯報投訴。（盧翊銘攝）

自行斟酌提供資料或涉犯法部分

監警會現時設立電郵及特別電話熱線專門接收市民提供資料，該份「呼籲提供資料」表格，設有「免責聲明」，指「提供的資料不會用作投訴或舉報罪案的用途」。

梁定邦表示，根據監警會條例第40條，是要保護投訴人的私隱，公布報告會保護相關資料；但若然有任何人是觸犯了法律或紀律，便有義務向警務處提出，故如認為有可能給予資料時有可能引致觸犯法律，「自己供了自己出來」，就要由自己考慮，他提醒各人在法律上都有保持沉默的權利。

會檢視對「暴動」定性程序的疑慮

就引用監警會條例第8條（1）（d）向警方提出改善建議，初步有無考慮涵蓋警方定性「暴動」的程序，以及可按條例賦權向警方索取資料，即是否可以要求警方提供各類以用於防暴的子彈使用指引，梁定邦指，任何公眾提供的資料、疑慮、問題，他們都會去檢視，過往在時任副總理李克強訪港安排的檢視經驗，都能夠看到警方的內部指引。

監警會副秘書長（行動）梅達明負責統籌專案組，將報告初步釐清工作，向三個專責委員會，包括嚴重投訴個案委員會、運作及程序諮詢委員會、宣傳及意見調查委員會，提交中期報告，再由監警會最終審閱，將於半年內向特首提交報告及改善建議。

反對修訂《逃犯條例》引發大型示威衝突，警方被批使用不合理武力驅散示威者，警民關係愈漸破裂。(資料圖片/李澤彤攝)

投訴警察課設特別小組處理衝突衍生投訴

另外，據監警會資料，截至6月28日共接獲110宗相關投訴，涉及136項指控。當中53宗屬須匯報投訴，包括27宗來自記協，總共涉69項指控，最多指控涉及行為不當有23宗，其次是涉濫用職權有19宗，涉及毆打及疏忽職守的指控，分別各有10宗。監警會指，獲盧偉聰通知，投訴警察課設有特別小組處理「活動」衍生的須匯報投訴，向一名助理處長直接報告。

前監警會成員梁繼昌料難以清晰檢討整件事情的因果。（資料圖片） 梁繼昌：與獨立調查委員會有差異 前監警會成員、立法會會計界議員梁繼昌指出，其調查工作有別於坊間建議的獨立調查委員會，表明「唔收貨」。他說，相關投訴個案都與前線警員的執法情況有關，難以觸及和檢討上層的決定；加上有部分警員手未有佩戴編號，根本難以識別身份。他又說，調查由監警會現任委員負責，擔心報告偏頗。 他表示，雖然有關調查「好過無」，但對於衝突的背景，包括政府團隊的管理、溝通問題等，並不納入調查範圍，料難以清晰檢討整件事情的因果。