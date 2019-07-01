【71遊行】監警會梁定邦︰欣賞和平遊行　不理性暴力衝擊令人遺憾

監警會晚上（1日）發新聞稿指，主席梁定邦、副主席謝偉銓、張華鋒，及9名委員，以及秘書長俞官興和秘書處30多名代表，在警務處監管處處長劉賜蕙、助理處長（服務質素）鍾仕邦、以及投訴警察課代表陪同下，在七一遊行現場沿途觀察，指軒尼詩道近修頓球場附近由於街站較多，故人流速度減慢，梁定邦表示將繼續適時向警方提出改善建議，並讚警方根據人流即時開放多條車道「表現專業」。 就立法會的衝擊示威，梁定邦形容是「不理性的暴力衝擊」，指「令人遺憾」，促望各界人士保持克制、理性，「並明白香港社會絕對不會容忍暴力行為」。

監警會代表在警方的陪同下，與遊行人士沿軒尼詩道向金鐘步行。（監警會圖片）

梁定邦表示，非常欣賞參加遊行的人士以和平、理性、互諒的方式表達訴求，「充分展現了港人最珍而重之的法治精神。身為香港的一份子，會方欽佩之餘更非常自豪。」就立法會發生了「不理性的暴力衝擊」，他指，「令人遺憾」，促各界人士保持克制、理性，「並明白香港社會絕對不會容忍暴力行為」。

今日有出席七一遊行觀察工作的監警會委員，包括︰劉文文、許宗盛、資深大律師藍德業、陳錦榮、鄺永銓、歐楚筠、朱永耀、李曉華、王家揚。監警會指，警方事前已讓委員詳細了解遊行路線、預計人數，以及主辦單位和警方的籌備工作。會方觀察了維園遊行起點、興發街、中央圖書館一帶、高士威道、禮頓道、柯布連道天橋，並與遊行人士沿軒尼詩道向金鐘 步行，其後在軍器廠街警察總部等遊行隊伍 「壓力點 」觀察。

+ 43 + 42 + 41

監警會指，有特別留意主辦單位及警方在公共安全、秩序、傳媒協調等方面是否切合現場情況。梁定邦指，在數個樽頸位置，警方根據人流即時開放多條車道，以疏導遊行，表現專業。委員親身了解遊行各項安排，有助日後在審核相關投訴時作適當判斷。