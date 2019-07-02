【立法會衝擊】教協：社會應反思起因　教聯會：勿姑息暴徒

一批示威者昨日（1日）衝擊立法會大樓 ，並成功進入，造成嚴重破壞，留下「林鄭下台」及「取消功能組別」等字句。教協今晚（2日）就事件發表聲明，表示感到痛心，指事件緣於特首林鄭月娥拒聽民意，更未有公開露面長達13日，迫使年輕人採用激進手法表達訴求。教協認為，林鄭月娥及涉事官員必須負上最大責任，問責下台，並直言社會應思考為何年輕人會作出如此激烈行動。 教聯會亦發表聲明，形容有關示威者為「暴徒」，又感謝警方緊守崗位，要求政府嚴肅處理，盡快將他們繩之於法，以回復社會秩序。該會在6月8日曾發聲明，「重申支持盡快通過」修訂《逃犯條例》。

立法會大樓內外四處都是示威者留下的痕跡。（張浩維攝）

教協指出，無論警方使用過度武力，或由市民作出衝擊行為，他們一直以來均反對使用暴力。不過，協會估計，昨日有不少示威者仍在學的年輕人，直言社會應思考為何年輕人會作出如此激烈、甚至可能自毀前途的行為。

教協提醒，若大眾只顧指責年輕人，卻對他們面對的處境視而不見，只會令社會繼續充斥怨恨，甚至適得其反。

教協倡獨立調查委員會

教協呼籲，教師應以不同角度與學生討論有關議題，並在校內多加留意和照顧學生的情緒，給予適切的支援；同時，政府亦應成立獨立調查委員會，為亂象作全面和深入的調查，查找政府不足，改善與市民的溝通。

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立法會大樓內外四處都是示威者留下的痕跡。（張浩維攝）

教聯會批評示威者罔顧法紀

教聯會則對事件表示強烈譴責，批評示威者以暴力衝擊立法會、罔顧法紀及破壞公物。聯會說，事件不單危害他人安全，更擾亂社會秩序，香港作為法治社會，並不能姑息任何暴力和違法的行為。