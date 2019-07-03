【逃犯條例】警員制服無編號難投訴　謝偉銓：舉證困難但非找不到

監警會昨日（2日）宣布會主動審視近月的大型公眾活動，亦會設電郵及特別電話熱線接收市民提供資料，協助重組事件詳情。對於社會關注警員在清場時，無佩戴印有警員編號的肩章，致市民無法追究，身兼監警會副主席的立法會議員謝偉銓今早（3日）在電台節目《千禧年代》上表示， 過去即使舉證困難，但不代表最終找不到證據處理投訴，並指監警會主席梁定邦已就事件要求「一哥」跟進。

監警會宣布投訴警察課會設特別小組，處理近月大型公眾活動投訴。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

謝偉銓表示，留意到日前示威者較激烈衝擊行為，社會也對警方執法程序、指引、使用武器等表示關注，故希望透過新機制收集投訴、資料，全面審視公眾活動，並向政府提交報告。他說，調查工作需要市民配合，可以匿名提供資料及建議，也會增加內部人手及資源處理，政府及警務署也表示會配合調查。

監警會主席已要求警務處處長盧偉聰跟進

對於近日的警民衝突中有速龍小隊隊員制服上未有展示警員編號，無法識別身份，謝偉銓表示，按目前機制，若市民對警方或某一警員處事不滿可以投訴；他又指出，以往即使舉證困難，但不代表找不到，透露監警會主席梁定邦已就事件要求警務處處長盧偉聰跟進。