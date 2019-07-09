【DSE放榜2019】放榜注意事項　父母與子女選科意見不一怎辦？

臨近DSE放榜，學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，考生宜及早思考和計劃前路，避免實際成績未及預期而大失預算，包括應留意心儀學系有否在自資院校開辦、收生要求、學費及認受性等。至於有心理準備未必能升讀大學者，亦可留意不同出路及進修課程。 註冊心理學家蔡穎妍建議，若遇到父母不同意決定，考生宜冷靜應對，請其他長輩或專業人士協助。

DSE即將放榜，考生感到憂慮及擔心是平常事，若感到情緒困擾，宜及早求助。（資料圖片）

為成績作「不似預期」的打算 預先留意自資院校課程

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，實際成績或不及預期，屆時心情亦易受波動，故放榜前應思考及計劃不幸失手的應對方案，包括留意自資院校的課程特色、學費及認受性，「放榜才思考易做錯決定，又或者選擇了不是最合適自己的前路，所以應該預先考慮，包括如果中英文『無3』有何選擇，可報什麼院校、什麼學科，事先了解不同院校的特色及課程。」

留意放榜日衣着

若成績未如理想，不少同學都會立即前往自資院校報名，吳寶城指，同學須留意自己放榜日的衣著打扮，「別穿短褲、拖鞋，如果不清楚該穿什麼，就穿校服吧！」

若父母不認同選科意向 宜找第三方協助勸解

註冊心理學家蔡穎妍表示，臨近放榜接獲不少青少年求助個案，當中部分人堅持「只有升大學一條出路」，但她認為學生清楚自己的路向，比能否立即升讀大學更為重要；建議考生放榜前因應喜好及能力，思考升大學以外的出路，並及早諮詢升學輔導機構、研究欲發展行業的前景。

若父母不認同其選擇，她建議考生及早尋求親戚朋友或專業人士協助，在減少衝突的情況下向父母解釋自己的想法。

而青協DSE27771111計劃負責人吳錦娟則呼籲，考生在估算成績後，宜制定最佳、最差及平常表現下所獲分數的應對方案，之後便相約朋友一起跑步、游水，甚至「唱K」減壓。

【青協DSE專線 2777 1112】

星期一至六 下午兩時至凌晨兩時（7月8至13日 上午10時至凌晨2時）

【學友社 放榜輔導熱線 2503 3399】

7月6日至14日、8月4至6日 上午10時至晚上10時

7月9日 上午10時至翌日(通宵服務)

7月10至11日 上午10時至下午11時

7月15日及8月7日 上午10時至下午6時