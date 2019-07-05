【DSE放榜2019】母子檔任義務蝴蝶搜查員十載　母撐子讀生態

中學文憑試將於下周三（10日)放榜，有過來人建議應屆中六生，選科除了考慮職業前境，更要考慮自己興趣。現年20歲的吳思安坦言，2017年DSE放榜時，身邊不少人都鼓勵他選讀「較搵錢」的化學系，但在媽媽鼓勵下，他決定忠於自己的興趣，選讀香港大學的生態學及生物多樣性學理學士課程，投入他喜歡的大自然：「選讀我喜歡的科目，至少現在不會失眠，工作可以滿足到自己興趣及生活所需，相信將來不用逼自己都會想返工！」 原來他過去十年，都與媽媽參加綠色力量的入蝴蝶普查員計劃，每年夏天走訪本港不同地點，記錄蝴蝶的情況，至今活動已成母子間的「傳統」。

吳思安（右）表示，蝴蝶是母子間的共同話題。（洪嘉徽攝）

香港大學生態學及生物多樣性學二年級生吳思安說，自己兒時已愛看百科全書、國家地理雜誌，直至約十年前在天水圍濕地公園做義工、學習觀鳥；以及參與綠色力量有舉辦蝴蝶普查計劃後，漸漸大自然及生態產生興趣。到升中後，學校要求同學必須在JUPAS首三選項中填寫醫科，故校內不少同學均傾向從醫。



母撐子讀生態勿做醫生 「太辛苦、壓力太大」

偏偏思安媽媽並沒有望子成龍心態，只想他開心過活。思安媽媽指，文憑試期間目睹兒子壓力頗大，經常失眠，直言：「學校想他讀醫，但我就認為讀醫真的不好，太辛苦、壓力很大，無需要如此辛苦，做人開開心心便好，他本身喜歡研究生態，工作可以看看大自然，思想亦不會太負面。」

思安平衡了媽媽的意見、文憑試成績及自己興趣後，最終選報香港大學生態學及生物多樣性學，希望深入研究自己喜歡的東西。

文憑試有小小失手，分數不及預期中的好，但媽咪覺得我壓力大，叫我不用每事都要追求第一，認為我有合理成績，工作可以滿足到自己興趣及生活所需就可以......的確，收入相對起其他讀化學的人低，但經考慮後，想選讀我喜歡的科目，至少現在不會失眠，工作可以滿足到自己興趣及生活所需，相信將來不用逼自己都會想返工。 香港大學生態學及生物多樣性學二年級生吳思安

因與母同做義工 令他走上生態路

回望過去，思安直言當年參與的義工活動，令他走上生態之路，感激不喜歡昆蟲的媽媽一路同行。思安媽媽解釋，自己自小已不喜歡昆蟲，但先後經歷喪父、婚姻出問題後，她鼓起勇氣，帶著兒子走出社會：「以前覺得蝴蝶與蟑螂差不多，但兒子喜歡看動物圖書，所以見到有相關活動就帶著他去參與，自己識到朋友、兒子找到興趣，慢慢好像找到出路。」

雖然做了十年蝴蝶普查員，思安媽媽笑言，不再抗拒蝴蝶，卻仍然算不上喜歡，只認得部分品種，幸綠色力量的蝴蝶普查員計劃以小組形式進行，有兒子充當她的「人肉蝴蝶圖鑑」：「發現到有特別品種，便指一指叫他認！有他，連圖鑑都不用帶了！」

三代人一起觀蝴、護蝴 兒子：蝴蝶相片可以結束「冷戰」

一直堅持，原來是因為蝴蝶已成為母子間的溝通橋樑，「母子間總有爭拗，但蝴蝶令我們母子間有話題，有時見到網友分享新品種，可以一起研究，他到現在都與你有話題，與他一起去做搜查，可以當做運動，有時連（八十多歲的）婆婆都一起出動！」

思安亦認同道：「雖然我比較喜歡觀烏，但雀的反應快，媽媽未必看到便飛走了，而蝴蝶較近，更會停下來吸花蜜，亦是昆蟲界中最不令人反感，是好的媒介帶人認識大自然，一起住總有糾紛，有時可以用相或片段來結束『冷戰』。」

綠色力量的蝴蝶普查員計劃於2004年開始，每年6至9月進行，參加者被分成小隊後，至少要分三次到指定地點觀察及點算蝴蝶的品種，至今參與人次超過一百多萬，目前計劃由香港蜆殼有限公司支持。