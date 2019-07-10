【DSE放榜2019】JUPAS改選攻略　八大、SSSDP收生高低分課程需知

大學聯招（JUPAS）最後一次改選由今日起至周六截止，應屆考生接獲成績後可再決定是否更改課程選擇或次序。《香港01》綜合八間資助大學往年收生分數最高及最低的科目，以及納入「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）的自資學位在2018年的收生平均分等以供考生參考。另外，六間資助大學在新學年調整收生策略，考生宜多加留意。

香港大學。（資料圖片）

香港大學新收生政策

．成績考獲5、5*和5**學科，分數會額外加0.5、1和1.5分 ．大部份本科課程均適用，除內外全科醫學士、生物醫學學士和藥劑學

中文大學。（資料圖片）

中文大學新收生政策



．成績考獲5、5*和5**學科，分數會額外加0.5、1和1.5分， ．除醫學及醫學（環球醫學領袖培訓專修）課程外，所有本科生課程均適用 ．核心科未達「3322」要求，但至少3科STEM類選修科獲得至少3粒星，可獲特別入學考慮資格 ．理學院和工程學院本科課程適用

科技大學。（資料圖片）

科技大學新收生政策

．核心科成績低於「3322」，但整體成績考獲共5粒星，並將課程放在Band A，入學申請可獲特別考慮 ．所有本科課程均適用 ．核心科成績未達「3322」，但至少3個STEM類選修科考獲共3粒星或以上，將科目放在Band A，入學申請可獲特別考慮 ．理學院及工程學院本科課程適用

城市大學。（資料圖片）

城市大學新收生政策

．其中一科成績未達「332233」入學要求，但其他5個科目取得平均5*，考生Band A申請仍獲考慮 ．所有本科課程均適用

浸會大學收生政策

．無新改動

理工大學。（資料圖片）

理工大學新收生政策

．其中一科成績比「332233」入學要求少一分，但其他最佳五科成績平均達5*或以上，將課程放在Band A ，並通過入學面試，入學申請將獲酌情考慮 ．所有本科課程均適用

教育大學。（網上圖片）

教育大學新收生政策

．其中一個核心科成績比「3322」低一級，但個別學科成績表現優異（校方未設特定指標），仍可獲面試及取錄機會 ．14個課程包括中小學數學教育、體育教育、科學教育、創意藝術與文化等均適用

嶺南大學。（資料圖片）

嶺南大學收生政策