LEGO x 太空館「登月50年」展覽揭幕　20萬粒積木砌5米高土星火箭

「個人的一小步，人類史上的一大步！」1969年7月20日，阿波羅11號太空船成功登月。太空館於即日起（3日），一連兩個月舉行「登月五十年」展覽會，介紹登月趣事及歷史。 太空館方面亦首次跟LEGO合作製作展品，當中有由LEGO專業認證大師洪子健花近兩個月製作，運用超過20萬粒LEGO砌出1:22比例、高5米的土星火箭，重現盛載著阿波羅11號登月艙升空的情景，相信為全港最高的單一LEGO作品，會擺放於太空館正門內予入場人士欣賞。

今次展出的，運用超過20萬粒LEGO砌出5米高的土星火箭，為重現盛載著阿波羅十一號登月艙的情景。（梁煥敏攝）

另外，展場內亦擺放名為「未來月球基地」的LEGO展品，由幾位拼砌達人製作，當中融入一定的太空及科學知識製作，十分有趣。當中亦有5場「登月五十年」工作坊，以拼砌LEGO了解更多為火箭及太空知識，適合6歳至12歲小朋友參與。

盼年輕人了解再難的事也可做到 料吸引20萬人參觀

此外，場內的「月球地貌逐個『觸』」，以3D技術模擬月球表面的情況，可以視覺及觸覺感受月球。香港太空館館長梁偉明表示，太空銀登月是一件歷史性、重大意義的事，想藉住暑假期間，有更多的年輕人到場了解，明白到再困難的事情，如運用火箭升上太空登陸月球也可以做得到。

梁偉明笑言：「大家都想去火星住，其實月球當然更加跟地球近，要多啲了解先知道有冇可能做到嘛！」他又說，太空館首次跟LEGO合作，相信亦有一定吸引力，並預計兩個月的展期內有20萬人參與活動。

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