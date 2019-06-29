【香港科學館】副館長推介全新展覽　冬季冰運會玩冰壺高山滑雪

有沒有想過在炎炎夏日，可以參與到高山滑雪、雪車、雪球大戰等雪地活動呢？今個暑假，科學館特別把冬季運動帶到香港，讓大家一嘗做冬季運動員，考驗你們的運動技巧！香港科學館「冬季冰運會｣展覽設有二十組互動展品，適合大人小朋友一同嘗試多種新奇刺激的冬季運動。先睇其中五組遊戲試玩！ 攝影：龔嘉盛 攝錄：許珞珩 剪接：李紫銘

冬季兩項 相信不是每個人都知道什麼是冬季兩項，原來這項起源於挪威軍隊的軍事訓練活動自1960年已經正式加入奧運作比賽項目。兩項分別指越野滑雪和射擊，考驗運動員的滑雪技巧、耐力還有準確度高與快速的射擊能力。參加者滑行一段距離後進入射擊區進行射擊，之後再繼續滑行，最先到達終點線者獲勝。

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滑行冰壺 冰壺規則看似簡單，只需把冰壺推向場中「大本營」（House）的圓心。實際考驗參賽者推冰壺的力度、角度，甚至對對手動作的預測，稍不留神便會被後手推壺的對手推出得分區！

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建造冰屋 在運動項目外，小朋友也可以在展覽一試砌冰屋的過程。冰屋（伊格魯）是加拿大原住民因紐特人的臨時住所，巧妙的結構使冰屋只需雪塊便足以支撐整個建築。小朋友理解它的構造之餘，更要發揮合作精神，挑戰這個遊戲！

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速降滑雪 速降滑雪，又名高山滑雪，是一項於高山上進行的冬季運動項目。在這個遊戲裏，玩家控制運動員以最快速度滑下山坡，運動員必須交替穿插每個旗門，否則會被判為「失格」，總時間會被增加。

冰運評述員 運動賽除了運動員的精彩表演外，當然需要評述員為觀眾講解賽事。好的評述員不但能清晰的解說比賽情況，還可以把氣氛推向高峰，在「冰運評述員｣裏，大家通過扮演冬奧評述員學習評述員的解說技巧，以另一種身分參加冬季奧運會。

除了以上五項，「冬季冰運會｣展覽尚有緊張刺激的抽射冰球、拒絕禁藥、自由式滑雪、滑雪板的保養、單板滑雪、迴轉滑雪、跳上雪車、爬上速降賽道、花樣旋轉、雪合戰、花樣招式、難忘的冬奧時刻、跳台滑雪、戴不戴眼罩及冰運知多少供遊玩。

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科學館副館長馮先生 參觀小提示： 1.因應暑假科學館參觀人數較多，館方可能設施人潮管制，屆時訪客需要在館外等候。記得留意館方指示啦。 2.「冬季冰運會｣展覽不會在星期三與常設展覽廳一起免費開放，但博物館通行證持有人可以免費參觀，所以如果想避開多人的時段可以選星期三參觀。 3.展覽廳溫度與館內一致，參加者無需攜帶羽絨，但建議家長為小朋友穿上適合運動的衣物，方便進行遊戲。 4.另外，其中三項互動展品設有高度限制，包括冬季兩項、迴轉滑雪和爬上速降賽道，參加者身高必須達120cm。家長帶小朋友遊玩時記得注意安全啦。

展覽資料 日期：6月14至10月16日 地點：香港科學館特備展覽廳 （香港九龍尖沙咀東部科學館道二號） 開放時間： 星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時 星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時 逢星期四（公眾假期除外）休館

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