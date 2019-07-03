觀龍樓縱火案一家3口亡　戶主父母一夜失親人受創　向房協索償

西環觀龍樓3年前發生縱火案，患抑鬱症的獨居六旬漢疑不滿對戶發出噪音而縱火，獨居漢與住對面單位的一家三口死亡。死因庭早前裁定對戶的母女死於不合法被殺，而逃生時墮樓的男戶主則死於不幸。男戶主的父母昨（3日）入稟區域法院，就兒子、媳婦及孫女在事件中身亡，以及事件對二人的打擊興訟，要求房屋協會作出賠償，但未有透露索償金額。

黃母稱一生都不能原諒縱火的鄰居許偉忠。（林樂兒攝）

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男戶主父母入稟

原告共作了5份入稟狀，原告人除了包括男戶主的父母李雪坤、黃細牛外，亦有以他們在事件中死亡的孫女黃依琳的名義入稟，被告則為房屋協會。

火警發生於2016年7月16日凌晨一時許，4名死者均居住在觀龍樓D座13樓，包括獨居的男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

死因官有就調遷政策作建議

死因裁判官早前裁定許意圖自焚，死於自殺；黃氏母女因有人縱火而未能逃生，死於不合法被殺；黃生則於爬出外牆逃生時喪命，死於不幸。裁判官亦建議房協檢討調遷政策，讓房協主動要求或強制調遷居民，尤其是滋擾到其他租戶的住客。

原告夫婦因事件精神及心理受創

原告在入稟狀指，因房署疏忽，違反責任及違反租約條款，令男戶主黃志强夫婦及其女兒死亡，黃的母親李雪坤現以受養人身份向房協索償，而李雪坤及黃細牛亦因兒子、媳婦及孫女在事件中死亡，精神及心理受創，因此要求賠償。

另外，處理有關申索的律師行亦替黃依琳入稟，就其在事件中身亡向房協索償，5份入稟狀均未透露索償金額。

案件編號：DCPI2291-2295/2019