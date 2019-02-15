觀龍樓縱火死因研訊　兩母女肌肉被燒至僵硬　料被燒時間較鄰居長

西環觀龍樓3年前的縱火案中4人慘死，死因庭今（13日）傳召法醫作供，他們指3歲女童與其母親，以及獨居的男住客均受嚴重燒傷，其中兩母女身上有大面積燒傷，肌肉燒至僵硬，男住客則被驗出曾服抗抑鬱藥，但料他可能與火很接近，燒傷程度相對較母女輕，認同他被燒的時間較兩母女短。而墮樓的黃姓男戶主，雖然身上亦有逾50%燒傷，惟這傷勢並不足以致命。

法醫潘偉明指死者黃志強身上雖有五成燒傷，惟這傷勢並不足致命。（林樂兒攝）

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兩母女生前曾吸大量熱空氣

法醫曾澤慈指，死者吳倩欣（25歲)和黃依琳（3歲）的身體大面積燒傷，肌肉被燒至僵硬，喉嚨紅腫，口腔有炭粒，血液的一氧化碳血紅蛋白分別達60%及80%，生前應吸入了大量熱空氣。

黃姓男戶主燒傷非致命原因

另一解剖黃志強的法醫潘偉明就謂，黃的死因為多處受傷，其鈍傷吻合高處墮下的情形，身體有50%燒傷，但該些傷勢未足以致命。

許在短時間內死亡

法醫曾澤慈指，許偉忠四分之三的身體被燒傷，法醫同意死者母女的傷勢更嚴重，亦同意兩人被燒的時間更長。法醫未能在許的血液內驗到一氧化碳血紅蛋白，裁判官問這是否代表他於短時間內死亡。法醫表示認同，並解釋火警中大部分死者因煙霧毒氣而死，許的血液中無一氧化碳血紅蛋白，可能是因爲他和火源非常接近，火焰直接致命，故未有足夠時間積聚一氧化碳血紅蛋白。

體內抑鬱藥高治療水平

此外，許的體內被驗出抗抑鬱藥及止痛藥，其中抗抑鬱藥的份量高於治療水平。被問到服用過量的抗抑鬱藥，會否令人暴躁，法醫稱應向精神科醫生查詢。

消防報告指火警較似人為造成

消防報告則指，起火成因可疑，消防調查犬偵測到現場有易燃品。雖然沒有確實證據證明火警起因，但認為人為的可能性較大。

火警發生於2016年7月16日凌晨一時許，4名死者均居住在觀龍樓D座13樓，分包括獨居的男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

研訊繼續。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)