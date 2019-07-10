【DSE放榜2019】家長留意！子女需時間接受成績　切忌「每事問」

報考中學文憑試（DSE）是香港學生升讀大學的主要途徑，一試定前程，家長緊張在所難免。但學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，父母不宜過分擔心或重覆問子女有何打算，否則會帶來壓力，甚至令子女覺得煩厭，影響親子關係。 吳寶城直言，子女放榜後或需時接受及消化結果，不立即透露成績，不等於不尊重父母，建議父母應給予空間，安靜陪伴子女。

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒家長，不宜過分擔心或重覆問子女有何打算，否則會帶來壓力，甚至令子女覺得煩厭，影響親子關係。（資料圖片）

專家：子女放榜後未即時告知成績 父母宜耐心等待

面對DSE放榜，不止考生緊張，有的家長可能更加緊張，希望第一時間得知子女的成績，本來是出於對子女的關心，但很可能會變成為子女增添壓力的「追魂CALL」。

學友社學生輔導顧問吳寶城提醒，不論放榜前後，家長亦不應重覆問子女有何打算、預計考獲什麼分數，否則只會帶來壓力，甚至令子女覺得煩厭：「只問報什麼學校、預計幾分，會令子女認為你只關心成績及出路，而非關心他」，他建議家長多給空間子女，減少彼此衝突，若子女放榜後未即時告知成績，父母宜耐心等待。

不即時說出考幾分，不等於不尊重你，可能是他需要時間，自己消化一下 學友社學生輔導顧問吳寶城

吳寶城又說，即使子女成績未如理想，家長亦不應拋出「當初叫你勤力些」、「一早叫你報名又不去報」等難以改變現實、讓人感覺是被抱怨的說話，否則只會令雙方關係變差，亦無助解決現況。



父母應控制情緒 動怒無助解決問題

「青協DSE27771111」計劃負責人吳錦娟亦認同，父母應冷靜控制自己的情緒，否則只會增加子女的壓力，家長若希望幫忙，應在放榜前了解DSE的升學計分法及聯招制度，思考子女的喜好及選科志向，以便在子女尋求意見時給予建議。

家長想幫手首先要冷靜，別讓負面情緒影響溝通、徒添子女壓力......即使子女心儀科目非父母所願，亦應該透過協商處理，並讓子女作最終決定。 「青協DSE27771111」計劃負責人吳錦娟

吳寶城說，若子女不願商討未來路向，家長不應不停追問，可留紙條及以文字短訊表達支持及關心，待子女冷靜後回應。

【青協DSE專線 2777 1112】

星期一至六 下午兩時至凌晨兩時（7月8至13日 上午10時至凌晨2時）

【學友社 放榜輔導熱線 2503 3399】

7月6日至14日、8月4至6日 上午10時至晚上10時

7月9日 上午10時至翌日(通宵服務)

7月10至11日 上午10時至下午11時

7月15日及8月7日 上午10時至下午6時