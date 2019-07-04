課程檢討小組主席：肯定通識科初心　取消或「只修不考」不可行　

教育局成立的學校課程檢討專責小組上周五(6月28日)發表諮詢文件，建議中學文憑試(DSE)通識科維持必修必考，然而，引起部份建制派不滿，強調會繼續要求通識科改為選修科；而全國政協副主席、前特首董建華昨日(3日)亦開腔，指推行的通識教育失敗，是導致年輕人出問題的重要原因，故需要改革。 小組主席陳黃麗娟昨日與傳媒午宴時表示，今次檢討並非課程改革，是以不影響文憑試國際認證為大前題下，為課程修訂提供方向性建議。她指，取消通識科或「只修不考」的方案非切實可行，強調肯 定該科設立的初心與價值。

教育局成立的學校課程檢討專責小組上周五發表諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但佔該科兩成分數的獨立專題探究（IES）則改為選修，容許學校或學生若選擇不做IES，單藉考試最多只可考獲第四級。（資料圖片）

學校課程檢討專責小組自年半前成立以來，外界一直關注通識科的課程改動。上周公布的諮詢文件，建議通識科維持必修必考，但佔該科兩成分數的獨立專題探究（IES）則改為選修，容許學校或學生若選擇不做IES，單藉考試最多只可考獲第四級。報告羅列坊間不同意見，包括取消通識、改為選修科目、只設「合格」及「不合格」兩個等級。

小組非改革 以不影響文憑試國際認證為前設

小組主席陳黃麗娟昨日與傳媒午宴時表示，今次檢討並非課程改革，要以不影響文憑試國際認證為前設，為課程修訂提供方向性建議。她指，不將部份意見納入方向建議，主因是基於兩個考慮因素，包括科目修訂不會影響課程精要元素，維持課程價值；其次，提議是實際可行。

香港的學習環境「只修不考」難以落實

陳太舉例，取消通識科、「只修不考」均屬不可行的建議，她個人認為，考慮到香港的學習環境，「只修不考」難以落實，「係咪個個學生都會咁努力讀？」她同意有關做法只會「矮化」通識科，強調肯定通識科在高中課程的價值，「做到佢嘅初心。」

中文科說話卷及聆聽卷 取消或「二擇其一」未有定案

報告整體建議，維持高中四個核心科目的地位不變，但會建議縮減四科課程和評估，陳黃麗娟指，小組建議探討中文科說話卷及聆聽卷的去留，過去曾諮詢業界，保留兩卷的意見佔數較少，但究竟取消兩份卷或是二擇其一，則未有定案，要交由課程發展議會詳細討論。

至於英文卷方面，退休中學校長郭永強則指，小組建議縮減校本評核部份選修單元，但「唔會斬太多，擔心會影響語文科嘅水平。」

小組主席陳黃麗娟（左四）昨日與傳媒午宴時表示，今次檢討並非課程改革，以不影響文憑試國際認證為大前題下，為課程修訂提供方向性建議。（資料圖片）

建議為小學設工作坊交流家課評估情況

諮詢文件亦有觸及小學部份，建議學校訂立校本家課和評估政策亦應一併檢視，確保家課量不超乎學生所能應付。教育局副秘書長康陳翠華指，功課量難以用指標規限，「上網備課都可以係花時間」，認為學校應有空間按校情釐訂家課政策，建議為學校舉行工作坊等作交流，而非以「一紙公函」，用行政方式要求學校跟從。

小組將制訂短、中及長期建議，並於年底向政府提交最後報告。陳黃麗娟表示，預計課程修訂的建議，若經過課程發展議會討論及審批後，最快可於2020年通知該年中三學生有關高中課程的改動，2021年9月正式落實。