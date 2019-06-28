課程檢討倡檢視小學家課政策　校長：公眾監察提高　多學校不催谷

學校課程檢討專責小組今日（28日）發表諮詢文件，初步建議應檢視學校訂立的校本家課和評估政策，確保家課量不超乎學生所能應付，亦不會剝奪他們運動、消閒、休息、玩樂和發展興趣的時間。 有小學校長指出，各校情況、學生能力與需要有所不同，不應「一刀切」訂立功課量指標，他認為近年外界關注學校功課政策，公眾監察度提高，「大部分小學已經做得好，唔會做山寨王、做催谷。」家長聯盟則認為，教育局應加強監督小學落實全日制政策，確保學生在放學前完成功課，才能真正釋放學生自主空間。

學校課程檢討專責小組初步建議，應檢視學校訂立的校本家課和評估政策。（資料圖片）

資助小學校長會前主席、長洲國民學校校長賴子文認為，今次諮詢文件的建議，只是重申現有功課政策，即由學校按學生能力和需要、各持份者期望等，去釐定合適的功課形式與數量。以其校為例，學校在課後時間，安排屬自願性質的「自學班」，讓學生在老師或校友指導下，在校內完成功課，低小一日功課量為一小時以內，高小功課量則不可多於個半小時。

賴指，大部分學生均可在指定時間內完成功課，並參與課外活動如打籃球、借閱圖書等。他指，學校亦會與家長溝通，希望他們安排子女回家後，「唔使做學生，做返仔女角色，食飯、沖涼、休息。」賴認為，近年外界關注學校家課政策，公眾監察度提高，教育局分區亦會不時了解學校功課量情況，故認為毋須訂立功課量指標，「大部分小學已經做得好，唔會做山寨王、做催谷。」

資助小學校長會前主席、長洲國民學校校長賴子文認為，今次諮詢文件的建議，只是重申現有功課政策，即由學校按學生能力和需要、各持份者期望等，去釐定合適的功課形式與數量。（資料圖片）

加強監督小學落實全日制

家長聯盟發言人張豔𤩷表示，諮詢文件的建議用字含糊，未有提出控制學校功課量的具體措施。張認為，全日制原意是希望學校利用課堂時間安排導修課，讓學生可以在放學前完成功課，但現時不少學校做法偏離政策目標，安排學生過多功課，「返學8個鐘，返到屋企仲要做，仲辛苦過番工！」張認為，教育局應加強監督小學全日制的落實，長遠則應減省小學中、英、數及常識的課程學習範圍，才能確保學校功課量符合學生應付能力。