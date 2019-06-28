課程檢討小組倡減核心科內容　通識選不做專題探究最高僅獲第4級

教育局成立的學校課程檢討專責小組，經過約一年半時間檢討後提出建議，並展開為期兩個月公眾諮詢。小組建議高中課程四個核心科目（中、英、數及通識科）安排不變，維持必修必考，但建議縮減四科課程和評估，讓學生有更多時間選修更多科目，建議包括將現時通識科的獨立專題探究（IES）改為選修，學生若選擇不做獨立專題探究，在現時1級至5**級的評分中，最多只可考獲第4級。

教育局成立的學校課程檢討專責小組建議，高中課程四個核心科目安排不變，但建議縮減四科課程和評估。（資料圖片）

學校課程檢討專責小組今日（28日）公布中小學課程檢討的諮詢文件，初步建議探討六大方向，包括全人發展、價值觀教育、創造空間和照顧學生多樣性、應用學習、大學收生及STEM教育。小組主席陳黃麗娟指，文件建議屬討論修訂的起步點，小組持開放態度，會聆聽公眾意見，故文件建議不會太仔細。

中學方面，小組建議維持高中課程四個核心科目的安排不變，在不影響課程完整性前提下，可縮減四科課程和評估，以釋放空間，讓學生能深入學習個別科目、按需要修讀更多選修科。

通識科維持必修必考 專題探究變選修

外界焦點的通識科，小組建議維持必修必考，但需要釐清和精簡課程範圍，清晰訂明科目重要概念和內容要求，同時建議將獨立專題研究（IES）改為選修，容許學校或學生可選擇不做IES，但只考文憑試試卷，只可獲最高第4級成績。

首席教育主任陳碧華表示，通識科培養學生多角度思考及高階思維，留意到坊間對通識科改動有不同意見，文件亦有逐一列出。陳認為，在調查時有教師反映通識科工作量大，令人疲於奔命，故認為改動IES屬可行性方法，能明顯減輕教師工作量，亦不會影響文憑試國際認證；至於其他建議則屬「大手術」，現階段歡迎外界在諮詢期提出意見。

IES旨在讓學生選擇適合自己興趣和志向的議題進行探究，培養自主學習能力，若學生可選擇棄選，被質疑捨棄重要的課程要求。教育局副秘書長康陳翠華認為，自主學習非只限於IES，其他科目均有推行，例如STEM學習，均要求學生搜集資料學習，並訓練解難能力。她又強調，小組功能並非深入處理個別學科，只是集中探討課程結構，建議仍需要留待課程發展議會、考評局等商討。

中文科或減少聆聽、說話考核

至於中文科和英文科，文件建議需要減少考試卷數或簡化校本評核以配合學生需要。例如英文科可探討選修部分縮減校本評核，以及是否可修改考卷設計；中文科則可探索修訂或減少聆聽、說話、校本評核的內容。現時中文科有四份試卷，康陳翠華認為，中文作為母語，應如何學得更好，有不同處理方法，但應思考學習方法是否「咁功能性、咁多試卷」，應否加強課程在文學及文化作品的學習。

學校課程檢討專責小組今日公布課程修改改諮詢文件。（胡家欣攝）

倡推新校長推薦計劃

數學科方面，現時必修部分分為基礎課題和非基礎課題兩部份；小組建議向學生及教師宣傳若學生能掌握必修部分的基礎課題，可在文憑試最高考獲第4級。教育局首席助理秘書長吳加聲表示，建議並非縮減課程，而是希望容讓學生可按自己需要選科，特別是非數理類學生可修讀中國文學、英國文學，「唔使讀咁多數學。」

另外，小組亦指入讀大學基本要求維持不變，即四科核心科依次考獲「3322」成績，同時建議推出全新的「校長推薦2.0計劃直接錄取計劃」，每所本地中學可獲兩個額外推薦名額，讓校長推薦在非學術範疇才能出眾、並取得成就的學生，修讀大學所建議的指定課程。

高小提早生涯規劃 檢視功課量

至於小學方面，小組建議加強生命教育，以及於高小與初中階段盡早展開生涯規劃教育；同時應有更大空間善用全日制，又建議一併檢視學校訂立的家課和評估政策，確保家課量不超越學生所能應付，亦不會剝奪他們運動、消閒、休息、玩樂和發展興趣的時間。

諮詢為期兩個月，之後再小組會制訂短、中及長期建議，最快在年底前向政府提交最後報告。