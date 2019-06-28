課程檢討建議通識科維持必修必考　建制派九議員：極度失望

學校課程檢討專責小組今日發表諮詢文件，建議維持通識科必修必考，但將「獨立專題研究」（IES）改為選修。一直爭取通識科改為選修科的經民聯立法會議員梁美芬等九名建制派立法會議員發表聯署聲明，對小組的建議感到極度失望；梁美芬認為將通識科維持必修必考，是漠視學生選擇機會，她不會放棄跟進這議題，直至政府聆聽到他們的訴求。

學校課程檢討專責小組今日公布課程修改改諮詢文件。（胡家欣攝）

參與聯署的議員除了梁美芬，尚有蔣麗芸、葛珮帆、張國鈞、何俊賢、周浩鼎及鄭泳舜共六名民建聯議員，以及工聯會的何啟明和鄉事派的何君堯。

聲明指出，「無論是教師、學生、家長及關心香港教育政策的人士」，都認為通識科應轉為選修科，釋放更多學習空間讓學生按照自己的能力和興趣，選擇是否修讀通識科，或者修讀其他更有興趣的科目，但專責小組建議通識科在高中課程維持必修必考，「完全漠視了學生及社會在這方面的強烈意見」；專責小組建議容許學生選擇不做「獨立專題探究」，但文憑試最高只可以考獲第4級，這不僅沒有改善通識科，更令無奈要必修必考通識科的學生不能有平等取得好成績的機會。

批評不規管教學內容：任由老師宣揚偏頗主張

九人批評專責小組沒有就課程內容作出相應的規管，對於考試內容、考核方式的檢討沒有回應社會的憂慮，「我們認為教授及考核的內容應是得到社會廣泛的認同，不應任由老師有機會在課堂上宣揚偏頗的主張。」

梁美芬：同學認為學一學基本知識就搞掂

經民聯立法會議員梁美芬表示，對於小組將通識科維持必修必考感到非常失望。她認為，通識科創立原意好，但學科內容「碎片化」、「蜻蜓點水」，若以教學及考試方式增加通識科的重要性，是漠視同學選擇機會；她並指大部分學生因修讀通識科，放棄選修更多學科，「過去十年，好多同學唔希望通識咁重要，認為學一學基本知識就搞掂」，反而享受做獨立專題探究的過程。

近月不少年輕人上街反對《逃犯條例》修訂，她稱尊重年輕人表達意見，但若持「仇警」、不尊重的態度，則涉及品德及品格問題，「為何中學無良好（教學）成果？」她強調不會放棄跟進通識科議題，繼續要求政府將該科改為選修科。

教協：建制派勿轉移視線

教協也發表聲明，指對於有立法會議員把修訂《逃犯條例》引發的社會爭議，歸咎於教育制度和通識課程，對此表示遺憾，認為對教育界並不公允。該會指出，修訂《逃犯條例》最終觸發大批市民參與遊行，緣於政府在過去數月一直拒絕接納社會就修例的意見，甚至仍然試圖在立法會通過修例，結果迫使市民採用更激烈方式阻止立法會召開會議。該會促建制派不應試圖轉移視線，把問題歸咎在教育制度甚至前線教師。

教協強調，香港的教師團隊均十分專業，在課堂上持守教育專業原則，以多角度思考及不偏不倚的態度與學生討論社會議題；通識科涵蓋的議題廣泛，亦十分重視教授學生多角度思考及避免只聆聽個別立場的意見。該會又不指名批評有議員指學生被「洗腦」，甚至指有教師迫學生參與遊行，認為這些指控均沒有事實根據，敦促相關人士不應在欠缺論據下繼續無的放矢。