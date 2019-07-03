被指與馬時亨涉利益衝突　呂志和發聲明：純屬誣蔑　保留追究權利

上月30日，《蘋果日報》報道指，時任港鐵主席馬時亨去年曾多次免費乘搭嘉華國際主席呂志和的私人飛機外遊，而嘉華集團合組財團於今年4月，以30.5億元成功投得港鐵將軍澳日出康城第11期物業發展項目地皮，馬時亨涉未有申報利益。 事隔三日，呂志和發聲明反駁報道，指內容純屬誣蔑，與事實不符，呂志和及嘉華集團保留對《蘋果日報》作追究的法律權利。

呂志和發聲明指《蘋果日報》報道失實。

呂志和聲明指，《蘋果日報》報道馬時亨接受其私人飛機旅遊款待，並安排女件同遊，而且與業務扯上關係。有關內容純屬誣蔑，與事實不符，嚴重影響其相關聲譽，呂志和及嘉華集團保留對《蘋果日報》作追究的法律權利。

聲明又指，嘉華集團擁有良好及行之有效的企業管治機制和信念，並恪守所有管治守則。

事件另一主角馬時亨早於上月30日中午時分發出聲明，指《蘋果日報》報道內容嚴重失實，保留所有作出追究的法律權利。馬時亨強調，自2016年擔任港鐵公司非執行主席以來，他從未乘搭呂志和的私人飛機。

而報道提及物業發展項目，港鐵公司在審批物業發展項目的標書時，一向有嚴謹的既定程序。關於日出康城第十一期項目，董事局在招標前只訂出回報目標，然後授權交由行政總監會處理招標事宜，馬時亨及董事局並無參與招標結果的決定。在西鐵項目方面，港鐵公司只是項目代理人，相關項目的招標事宜由西鐵相關公司決定，馬時亨或港鐵董事局均沒有參與。