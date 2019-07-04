【逃犯條例】聞輕生預告全城自發尋人　譚文豪：港人前所未見團結

反對《逃犯條例》修訂引發連串示威遊行，並衝擊立法會，有人誓言「不撤不散」，亦有人因政府遲遲不回應訴求感到絕望，甚至企圖輕生。一名男子昨日（昨日）凌晨在Facebook留言，發表對政府不滿言論，並聲稱會去太古廣場輕生，事前曾私信多名立法會議員，包括公民黨譚文豪。 譚文豪今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日全城尋人救命行動反映香港出現前所未見的團結，盡顯香港人的素質及正能量，「一個都不能少，要齊上齊落」。

昨日大批市民在金鐘、中環一帶尋找企圖輕生的市民。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

譚文豪表示，昨日凌晨三時許突然收到一名男子私信，言談間透露其感到好絕望及有輕生念頭，質疑「點解政府咁麻目不仁？」，也得知他同時私信楊岳橋、鄺俊宇、余若薇。他說，該市民的遺書反映其父母早年離世，也沒有兄弟姊妹，但有正常社交及工作，不存在感情問題，輕生念頭源於對政府的失望。在文字交談期間，譚文豪同時聯絡社工、消防、警方等，最終在昨日下午於國際金融中心天橋尋回該名市民。

譚文豪籲面對有輕生念頭的人 要先有同理心

尋人行動一呼百應，有網民在網上預告輕生信息，不少網民昨日在金鐘、中環一帶尋找事主。譚文豪說，香港出現前所未見的團結，約千名市民請假尋找這個素未謀面的人，皆因不想再有一人離世，盡顯香港人的素質及正能量。

他又說，當有人透露輕生的念頭，先要有同理心，不要與其辯論；若對方同時與多人交談，發出的信息必須短而精，也盡量投放多點時間了解其背景，最理想是直接透過電話與其交談。

此外，示威者佔領立法會後，警方周二凌晨在中西區一帶截查小巴及客貨車，其中一名司機被捕。協助司機的譚文豪指出，警方以「藏有攻擊性武器」及「管有第一部毒藥」拘捕，但其實只是搜出鉸剪、鎅刀、哮喘藥等物資，其後也不讓其懷孕七個月的太太探望，直言做法好離譜。他說，保釋後警方暫未正式起訴該名司機，但其車輛仍被扣留，如有需要動用「反送中受傷被捕者人道支援基金」提供法律支援。