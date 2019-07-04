【逃犯條例】林鄭邀科大學生會閉門會議遭拒　學生提三大對話條件

政府提出修訂《逃犯條例》引起連串風波，至今曾爆發多次警民衝突，參與者又以年輕人為主。 特首林鄭月娥日前稱會與各界會面聆聽訴求，科大學生會今日（4日）在其Facebook專頁發聲明，指林鄭月娥昨日（3日）曾邀學生會進行閉門會議，惟學生會表明拒絕，並提出三項對話條件，包括對五大訴求有所回應、會面須包含各界別代表，以及公開對話。

科大校長史維日前（2日）向校內發電郵，稱對昨日至今日立法會所發生的事件感到擔憂及痛心。（資料圖片）

科大校長史維曾在本月2日發聲明，認為當務之急乃化解緊張局勢，呼籲重啟對話。在聲明發出後翌日，科大學生會表示昨日（4日）下午，林鄭政府透過科大高層聯絡學生會，又邀請學生會代表出席閉門會議，學生會表示「立即拒絕」，並反提出三項對話條件，分別為對五大訴求有所回應、會面須包含各界別代表，而對話亦要公開。

聲明指，由上月9日103萬人上街要求撤回引渡條例修訂，至上月16日200萬人上街作出四大訴求，然後市民佔領立法會發出宣言，認為「香港人民之訴求簡潔而清晰，分別為完全撤回修例、收回暴動定義、撤銷反送中抗爭者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權責任，及立即實踐真雙普選，惟林鄭政府一直拒絕回應，本會希望政府如史維校長所望停止重覆無意義表態。」

科大學生會今日（4日）在其Facebook專頁發聲明，指林鄭月娥昨日（3日）曾邀學生會進行閉門會議，惟學生會表明拒絕（科大學生會facebook截圖）

另外，聲明又表示，「抗爭一個月以來，社會各界均表示反對送中條例，商界、醫護界、法律界、教育界以及舉不勝數之香港持份者。反送中運動沒有大台沒有領袖，本會不敢亦不可能代表所有抗爭者，與林鄭政府之對談必須包含各界代表，政權切勿妄想可以如雨傘革命般脅學界以令天下」。

科大學生會在聲明中表明，「對談必須開放予全香港市民參與，讓所有人擁有發言之權利，將政權多番迴避之問題釐清，不容許每人兩條問題之遊戲規則」。科大學生會提議用該校賽馬會大堂作為全民對話會場，「在陽光及世界目光下，承先烈之遺志為反送中革命揭開新一頁」。

▼7.1衝擊立法會情況▼

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科大學生會聲明全文：

《科大學生會就拒絕閉門會晤行政長官林鄭月娥女士之聲明》

校長史維教授於佔領立法會翌日發出聲明，指各界應檢討為何市民深明法律後果仍選擇進入立法會，正視反送中運動所帶來之更深層次問題。校長認為當務之急乃化解緊張局勢，重啟對話。聲明剛出，林鄭政府便於昨午透過本校高層聯絡本會，邀請本會代表出席閉門會議，本會立即拒絕並反提出三項對話條件：

一、 對五大訴求有所回應

由六月九日一百零三萬人上街要求撤回引渡條例修訂案到六月十六日二百萬人上街作出四大訴求，然後市民佔領立法會發出宣言，香港人民之訴求簡潔而清晰，分別為完全撤回修例、收回暴動定義、撤銷反送中抗爭者控罪、成立獨立調查委員會追究警隊濫權責任及立即實踐真雙普選，惟林鄭政府一直拒絕回應，本會希望政府如史維校長所望停止重覆無意義表態。

二、包含各界別代表

抗爭一個月以來，社會各界均表示反對送中條例，商界、醫護界、法律界、教育界以及舉不勝數之香港持份者。反送中運動沒有大台沒有領袖，本會不敢亦不可能代表所有抗爭者，與林鄭政府之對談必須包含各界代表，政權切勿妄想可以如雨傘革命般脅學界以令天下。

三、公開對話

對談必須開放予全香港市民參與，讓所有人擁有發言之權利，將政權多番迴避之問題釐清，不容許每人兩條問題之遊戲規則。本會提議用本校賽馬會大堂作為全民對話會場，在陽光及世界目光下，承先烈之遺志為反送中革命揭開新一頁。

香港科技大學學生會

2019年7月4日